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Formula 1 / Son dakika

Kvyat, sıralama turlarında son bölüme kalmayı hedefliyor

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Kvyat, sıralama turlarında son bölüme kalmayı hedefliyor
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, Editör

Daniil Kvyat, cuma günü ortaya koydukları temponun ardından hedefinin sıralama turlarında son bölüme kalmak olduğunu söylüyor.

AlphaTauri, cuma günkü antrenman turlarında bu yıl her zaman yer aldığı pozisyonlardaydı.

İtalyan ekip, Pierre Gasly ile 10. olurken, Daniil Kvyat da 12. sırada yer aldı.

Cuma gününün ardından konuşan Kvyat, hedefinin sılama turlarında ilk ona girmek olduğunu belirtti.

Rus pilot, "Normal bir Cuma günüydü. En iyi dengeyi bulmaya çalıştık ve sıralama modunda iyi turlar attık. İlk turdan itibaren denge iyiydi."

"Gece, sıralama turlarını olmamız gereken pozisyonlarda biltirdiğimizden emin olmak için her şeyi analiz etmemiz ve çözmemiz gerekecek."

"Sıralama turlarında sıkı bir mücadele olacak ve sonuç ne kadar iyi hazırlandığımıza bağlı olarak değişecek."

"İleriye doğru bir adım atabilirsek, ilk 10'da yer almak için savaşabileceğiz. Oldukça iyi bir yarış tempomuz var, bu yüzden Pazar günü rekabetçi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Pierre Gasly ise dengeden tamamen memnun olmadığını belirtti.

“Bir Cuma günü daha bitti, günü yine ilk onda bitirdiğim için mutluyum. Fakat aracın dengesinden pek memnun kalmadım. Henüz en uygun ayarları bulamadığımızı hissediyorum."

"Akşam, yarın daha fazlasını başarmak ve Pazar günü ilk ona girmek için bunun üzerinde çalışacağız."

 
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Editör Kemal Şengül

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