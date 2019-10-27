Kvyat: "Sıralama turları sorunsuzdu"

Daniil Kvyat, Hermanos Rodriguez pistinde yapılan sıralama turlarında iyi bir performans ortaya koydu ve McLaren sürücülerinin ardından dokuzuncu sırada yer aldı.

Pierre Gasly'i geride bırakmayı başaran Rus sürücüsü, sonuçtan memnun olduğunu ve seans boyunca sorunlardan uzak kaldığını söyledi.

Kvyat, “Sonuçtan memnunum, orta gruptaki takımlar arasında sadece McLaren'ın gerisindeyiz. Tüm antrenmanlarda iyiydim, sıralama turları iyiydi ve seansı sorunsuz tamamladık. Tüm parçaları bir araya getirmeyi başardım."

"Yarın zor ama ilginç bir yarış bizi bekliyor. Her şeyin nasıl biteceğini göreceğiz. Teorik olarak yumuşak lastiklerle başlamak en iyi seçenek değil. Ama günümüzü tamamen mahvedeceğini sanmıyorum, bence iyi bir şansa sahip olacağız."

"Sıralama turlarının ikinci bölümünde orta lastiklerle sürüş yaptık ve onları değerlendirmek istedik. Ama yumuşak lastikten çok daha yavaş olduğunu gördük. Yine de durumun ne olduğunu anlamak istedik." dedi.

Üçüncü DRS bölgesi hakkındaki soruya Kvyat, “Geçişleri nasıl etkileyeceğini söylemek zor, ama üçüncü DRS bölgesinin mücadeleyi daha karmaşık yapacağını sanmıyorum. Bu sadece bir DRS bölgesi. ” yanıtını verdi.