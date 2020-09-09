Kvyat: "Şans Monza'da benden yana değildi"

Rus sürücü, İtalya GP'sini dokuzuncu sırada tamamlarken, takım arkadaşı Pierre Gasly oldukça şanslıydı ve pit stopun ardından zafere ulaştı.

Sıralama turlarında Gasly'nin aksine ilk onun dışında kalan Kvyat, yarışta uzun bir ilk bölüm geçirmek için sert lastiklerle başlamıştı ve yarışta Gasly'nin arkasına geldi.

Hatta Kvyat, daha uzun süre dayanacak lastiklere sahip olduğu için takımdan Gasly'nin kendisine yol vermesini de istedi.

Kvyat, takıma "Sürekli kirli havadayım, bu yüzden bana yardım edin. (Gasly) hatalar yapıyor." çağrısında bulundu.

Gasly önde kalmaya devam etti ve yerini vermedi. Sonrasında 19. turda pite girdi ve Kvyat'ın yolu açıldı. Kısa bir süre sonra Kevin Magnussen'in yolda kalmasıyla pit yolu kapandı ve Gasly yeni lastiklerle, Kvyat ise eski lastiklerle kaldı.

Pit yolu tekrar açılınca pilotlar pite girdi ve Gasly öne çıkarken, Kvyat'ın uzun bir ilk bölüm geçirme hayalleri sona erdi.

Kvyat, "Olaylı bir yarıştı. Her şeyden önce Pierre için çok mutluyum, onu ve ekibi tebrik ederim."

"Kendi yarışıma baktığımda, tüm bu yaşanan şeylerle dokuzunculuk kesinlikle maksimumdu. Güvenlik aracının zamanlaması iyi değildi ve yarışın başında yaptığım lastik seçimi ile, stratejide ters gidebilecek her şey benim için ters gitti. Pierre içinse durum biraz tam tersiydi."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yine de bu fırsatı değerlendirmesi onun için harikaydı. Savaşmaya devam ediyorum, çünkü yarışımdan çok memnunum." dedi.

Kvyat, Gasly'nin ardına geldiğinde Fransız sürücüden daha iyi bir tempoya sahip olduğuna dikkat çekiyor

"Farklı stratejilerimiz vardı ve tabii ki o noktada daha hızlıydım. Yarışım daha yeni başlıyordu. Ama güvenlik aracı zamanlaması benim için inanılmaz derecede talihsizdi."

"Bu, benim için en kötü durum senaryosuydu. Yarıştan önce bunu konuşmuştuk ve tam olarak yaşadığımız şey buydu."

"Dürüst olmak gerekirse inanılmazdı. Ne diyebilirim ki? Tüm bunlarla dokuzunculuk benim için mükemmel bir sonuç. Aslında, kesinlikle hiçbir şey yapamazdım.

"Benim günüm değildi ve bu yüzden onu tebrik ederim. İnanılmaz bir performans sergiledi ve bunun gibi bir fırsat yakalaması harika. Mutluyum ama benim için talihsiz bir yarıştı."