Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Yarış:
04 Saat
:
43 Dakika
:
33 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Kvyat: "Saçma pist sınırı kuralları, yarışları öldürüyor"

paylaşım
yorumlar
Kvyat: "Saçma pist sınırı kuralları, yarışları öldürüyor"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

AlphaTauri Formula 1 pilotu Daniil Kvyat, hafa sonunun en çok konuşulan konularından birisi olan "pist sınırlarının" saçmalık olduğunu söyledi.

Cumartesi günü tek bir antrenman seansı gerçekleştirilse de o seansta 9. virajda 22, 15. virajda 38 tur zamanı silindi.

Bu konu, antrenman seansından sonra gerçekleştirilen pilotlar toplantısında görüşüldü.

Yarış Direktörü Michael Masi, iki virajdaki sınırlara açıklık getirdi ve 13. viraj da dikkat edilmesi gereken virajlara eklendi.

Sıralamalarda 8 derece silindi ve silinen derecelerden ikisi, ilk iki sırada yer alan Lewis Hamilton'la Valtteri Bottas'a aitti.

Kvyat, "Bu beyaz çizgilere ihtiyacımız yok. Eski tarz çakıl alanlar getirilmeli. Pist dışına çıkmışsak çıkmış oluruz. O zaman beyaz çizgiyi geçtin, geçmedin derdi olmaz."

"Bu beni oldukça üzen bir şey çünkü yarışları çok fazla öldürüyor. Bu aynı zamanda böylesi harika pisti de öldürüyor. Sorun bu." dedi.

Sıralamalardan önce gerçekleştirilen toplantıda bu konuyu Masi'ye açan isimlerden birisi Kvyat olmuş.

Kvyat, "Bunu ona söyledim. Pist sahipleri kaçış alanları farklı amaçlara göre hazırlamalı. Bunu biliyoruz. Mugello'da kaçış alanları ve pist sınırlarıyla alakalı bir sorun olmadı. Orada çakıl alanlar vardı. Bu kadar basit."

"Çoğumuz onun en iyi çözüm olduğu konusunda hemfikir oluruz ancak ne yazık ki her pistte bu yok. Daha iyi bir çözüm bulmalıyız." dedi.

 

Kvyat'ın takım arkadaşı Pierre Gasly de aynı görüşlere sahip.

Gasly, "Her zaman aynı hikaye oluyor. Lastikleri beyaz çizgi içerisinde mi yoksa bordürlerde mi tutmalıyız bunu tartışıyoruz. Sanırım her zaman bunu tartışacağız."

"En önemlisi, neyi yapıp neyi yapamayacağımıza açıklık getirmeleri. Sonrasında sınırlarla alakalı biraz oynayabiliriz. Herkes aynı şekilde davranır ve sınırlara saygı duyarız."

"Ancak bazen çakıl alan olmasının daha iyi olacağını hissediyoruz. Böylece pilotlar kendi kendilerini cezalandırmış olur."

"Açıkçası bu şekilde kaçış alanlarıyla pisti değerlendirmek biraz daha zor oluyor. Her şey açık olduğu sürece benim için sorun yok çünkü durum herkes için aynı." dedi.

Sainz, F1 sezonunda maksimum 20 yarış olmasını istiyor

Önceki haber

Sainz, F1 sezonunda maksimum 20 yarış olmasını istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Daniil Kvyat
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Moğolistan hükûmeti, Verstappen'in özür dilemesini istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Moğolistan hükûmeti, Verstappen'in özür dilemesini istiyor

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"

Kvyat: "Saçma pist sınırı kuralları, yarışları öldürüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "Saçma pist sınırı kuralları, yarışları öldürüyor"

Sainz, F1 sezonunda maksimum 20 yarış olmasını istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, F1 sezonunda maksimum 20 yarış olmasını istiyor

Leclerc: "İstediğimiz yerde değiliz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "İstediğimiz yerde değiliz"

Porsche Carrera Cup Fransa Barcelona: Ayhancan lastik patlattı, şampiyonluk sıkıntıya girdi
Porsche Carrera Cup France Porsche Carrera Cup France / Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Fransa Barcelona: Ayhancan lastik patlattı, şampiyonluk sıkıntıya girdi

Ricciardo: "Bu sene attığım en iyi sıralama turuydu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Bu sene attığım en iyi sıralama turuydu"

Son Haberler

Kvyat: "Saçma pist sınırı kuralları, yarışları öldürüyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "Saçma pist sınırı kuralları, yarışları öldürüyor"

Sainz, F1 sezonunda maksimum 20 yarış olmasını istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, F1 sezonunda maksimum 20 yarış olmasını istiyor

F1, yeni COVID karantina kurallarında çalışmaya hazır
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, yeni COVID karantina kurallarında çalışmaya hazır

Gasly, sıralamadaki dördüncülüğü Senna'ya adadı
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly, sıralamadaki dördüncülüğü Senna'ya adadı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Moğolistan hükûmeti, Verstappen'in özür dilemesini istiyor

2
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!

3
Formula 1

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"

4
Formula 1

Kvyat: "Saçma pist sınırı kuralları, yarışları öldürüyor"

16dk
5
Formula 1

Sainz, F1 sezonunda maksimum 20 yarış olmasını istiyor

1s

Son Haberler

Kvyat: "Saçma pist sınırı kuralları, yarışları öldürüyor"
F1

Kvyat: "Saçma pist sınırı kuralları, yarışları öldürüyor"

Sainz, F1 sezonunda maksimum 20 yarış olmasını istiyor
F1

Sainz, F1 sezonunda maksimum 20 yarış olmasını istiyor

F1, yeni COVID karantina kurallarında çalışmaya hazır
F1

F1, yeni COVID karantina kurallarında çalışmaya hazır

Gasly, sıralamadaki dördüncülüğü Senna'ya adadı
F1

Gasly, sıralamadaki dördüncülüğü Senna'ya adadı

Kvyat: "Bu pist gerçekten keyifli"
F1

Kvyat: "Bu pist gerçekten keyifli"

Son Videolar

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Marc Gene, F2007 ile Imola'da turluyor 01:24
Formula 1

Marc Gene, F2007 ile Imola'da turluyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.