Kvyat: "Saçma pist sınırı kuralları, yarışları öldürüyor"

Cumartesi günü tek bir antrenman seansı gerçekleştirilse de o seansta 9. virajda 22, 15. virajda 38 tur zamanı silindi.

Bu konu, antrenman seansından sonra gerçekleştirilen pilotlar toplantısında görüşüldü.

Yarış Direktörü Michael Masi, iki virajdaki sınırlara açıklık getirdi ve 13. viraj da dikkat edilmesi gereken virajlara eklendi.

Sıralamalarda 8 derece silindi ve silinen derecelerden ikisi, ilk iki sırada yer alan Lewis Hamilton'la Valtteri Bottas'a aitti.

Kvyat, "Bu beyaz çizgilere ihtiyacımız yok. Eski tarz çakıl alanlar getirilmeli. Pist dışına çıkmışsak çıkmış oluruz. O zaman beyaz çizgiyi geçtin, geçmedin derdi olmaz."

"Bu beni oldukça üzen bir şey çünkü yarışları çok fazla öldürüyor. Bu aynı zamanda böylesi harika pisti de öldürüyor. Sorun bu." dedi.

Sıralamalardan önce gerçekleştirilen toplantıda bu konuyu Masi'ye açan isimlerden birisi Kvyat olmuş.

Kvyat, "Bunu ona söyledim. Pist sahipleri kaçış alanları farklı amaçlara göre hazırlamalı. Bunu biliyoruz. Mugello'da kaçış alanları ve pist sınırlarıyla alakalı bir sorun olmadı. Orada çakıl alanlar vardı. Bu kadar basit."

"Çoğumuz onun en iyi çözüm olduğu konusunda hemfikir oluruz ancak ne yazık ki her pistte bu yok. Daha iyi bir çözüm bulmalıyız." dedi.

Kvyat'ın takım arkadaşı Pierre Gasly de aynı görüşlere sahip.

Gasly, "Her zaman aynı hikaye oluyor. Lastikleri beyaz çizgi içerisinde mi yoksa bordürlerde mi tutmalıyız bunu tartışıyoruz. Sanırım her zaman bunu tartışacağız."

"En önemlisi, neyi yapıp neyi yapamayacağımıza açıklık getirmeleri. Sonrasında sınırlarla alakalı biraz oynayabiliriz. Herkes aynı şekilde davranır ve sınırlara saygı duyarız."

"Ancak bazen çakıl alan olmasının daha iyi olacağını hissediyoruz. Böylece pilotlar kendi kendilerini cezalandırmış olur."

"Açıkçası bu şekilde kaçış alanlarıyla pisti değerlendirmek biraz daha zor oluyor. Her şey açık olduğu sürece benim için sorun yok çünkü durum herkes için aynı." dedi.