Kvyat, Rusya GP'nın Igora Drive'da yapılmasını istiyor
AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, Igora Drive pistinin yakın zamanda Rusya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmasını umut ediyor.
Hermann Tilke’nin tasarladığı ve 2. Sınıf FIA lisansına sahip olan Igora Drive pisti, St. Petersburg’un kuzeyinde yer alıyor.
Pistte toplam 15 viraj yer alıyor ve pst, saat yönünün tersine koşuluyor.
Toplamda 4.086 km uzunluğunda olan pist 2019'da tamamlandı ve 2020 yılında DTM'e ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Yakın zamanda Sochi ile birlikte ikinci bir Rusya GP'ye ev sahipliği yapacağı konuşulan bu pistin sahiplerinin, geçen yıl F1'n yetkilileriyle görüştüğü iddia edilmişti.
Rus sürücü Daniil Kvyat, pistin takvime girmesi halinde bundan memnuniyet duyacağını söyledi.
Kvyat, “Evet, orada yarışmak harika olurdu!"
"Şimdi Sochi yarışı mükemmel şekilde geçiyor, ancak bir gün St.Petersburg'a gelirsek, Avrupa'ya daha yakın olacağız, İskandinav ülkelerinden daha fazla taraftar bize katılabilecek."
"Gerçekten harika olurdu. Rusya, yarış dünyasının geri kalanına biraz daha yakın olurdu." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Kvyat, Rusya GP'nın Igora Drive'da yapılmasını istiyor
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