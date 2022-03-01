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Kvyat: "Rus sporcuların men edilmesi adil değil"

Eski Formula 1 pilotu Daniil Kvyat, ülkesinin Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus sporcuların spor müsabakalarından men edilmelerinin "haksızlık" olduğunu düşünüyor.

Kvyat: "Rus sporcuların men edilmesi adil değil"
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından yaptığı açıklamada, uluslararası spor federasyonlarına, Rus ve Belaruslu sporcuların etkinliklerde yarışmalarını yasaklamalarını tavsiye etti.

Ukrayna Motorsporları Federasyonu'nun da bu yönde bir talebi vardı ve bunun üzerine FIA, Rusya'nın saldırılarına ne tepki vereceğine karar vermek için Salı günü Dünya Motor Sporları Konseyi'ni acilen toplama kararı aldı.

Olasılıklardan birisi, Rus sürücülerin FIA onaylı etkinliklerden men edilmesi olacak.

Böyle bir hamle, Rus F1 pilotu Nikita Mazepin'in Formula 1'den ayrılmasıyla sonuçlanabilir. Ayrıca WEC'te yarışacağı açıklanan Daniil Kvyat da men edilme riskiyle karşı karşıya.

Bugün öğleden sonra sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Kvyat, spor otoritelerinin harekete geçmesi yönündeki baskıyı sorguladı ve Ukrayna'daki olaylara barışçıl bir çözüm bulma umudunu paylaştı.

Kvyat şöyle yazdı: "Gerçekten Ukrayna'daki bu duruma barışçıl bir çözüm getirilmesini ve hepimizin barış içinde yaşamasını umuyorum.

Umarım tüm taraflar bir araya gelir ve saygın bir diyalogla çözüm yolu bulabilir. İki kardeş milletin çatışma içinde olduğunu görmek beni dehşete düşürüyor.

Askeri eylemlerin ve savaşların, insanlığın geleceğini etkilemesini gerçekten hiç istemiyorum. Kızımın ve tüm çocukların bu güzel dünyanın tadını çıkarmasını istiyorum.

Ayrıca, IOC da dahil olmak üzere dünyadaki tüm spor federasyonlarına seslenmek istiyorum; sporun siyasetin dışında kalması gerektiğini ve Rus sporcuların ve takımların uluslararası müsabakalara katılmasına izin vermemenin adil olmayan bir çözüm olduğunu ve sporun bize öğrettiği birlik ve barış ilkelerine aykırı olduğunu vurgulamak istiyorum.

Eğer biz sporcular, ulusları birbirine yakınlaştırmayacaksa bunu kim yapacak?"

 

 

Mazepin'in geleceği, savaşın başlamasından kısa bir süre sonra zaten şüpheye düşmüştü. Haas hemen baba Dmitry Mazepin'in şirketinin adını VF-22'den kaldırdı.

Haas'ın önümüzdeki hafta Bahreyn'de yapılacak ikinci sezon öncesi testi göz önüne alındığında, 2022 planları hakkında önümüzdeki günlerde bir karar verecek.

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