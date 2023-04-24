Önceki / Alonso: "Aston Martin, orijinal takviminin bir yıl önünde" Sonraki / Mercedes'in konsept değişikliği, sidepod değişikliğinden fazlası olacak
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Kvyat: "Ricciardo bir zamanlar süper yıldız konumundaydı"

Daniil Kvyat, bir zamanlar süper yıldız konumunda olduğunu söylediği eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun çok güçlü bir rakip olduğunu düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Kvyat: "Ricciardo bir zamanlar süper yıldız konumundaydı"

Geçmişe döndüğümüzde ve sekiz sene öncesine gittiğimizde, Sebastian Vettel'i henüz kaybeden Red Bull'un iki genç yeteneğe sahip olduğunu görüyoruz: Daniel Ricciardo ve Daniil Kvyat.

Ricciardo takımda beş sene geçirdi ve bu beş seneye tam yedi zafer sığdırmayı başararak ismini "şampiyon olamamış en iyi pilotlar" listesine yazdırdı -Kvyat ise pek iyi bir dönem geçiremedi ve 2016 Rusya GP'sinin ardından Red Bull koltuğunu kaybetti.

Eski takım arkadaşı hakkında konuşan Kvyat, birlikte yarıştıkları dönem Ricciardo'nun gridin en iyi pilotu olarak görüldüğünü söylüyor.

Track Limits podcast'ine konuşan Kvyat, "Daniel Ricciardo o zamanlar büyük bir süperstar gibiydi, ben takıma geldiğimde Vettel'i yenmesinin üstünden kısa zaman geçmişti."

"Herkes onun için oldukça heyecanlanmaktaydı, herkes 'artık yenilmesi gereken adam o, şu anda gridin en iyi pilotu kendisi' şeklinde konuşmaktaydı." 

"Şimdi durum farklı elbette ama o zamanlar birinci sınıf bir pilottu. Red Bull'a yeni geldiğim 2015 yılı benim için büyük bir yıldı."

"Onun hakkındaki izlenimim, o zamanlar çok komik bir kişiliğe sahip olduğu ve medya için çok çekici olduğuydu, yine de iyi anlaşıyorduk," dedi.

"Elbette aramızda ciddi bir rekabet vardı. Başlangıçta işleri ağırdan alıyor gibiydi. Kendimi gösterdikten sonra o da benim gibi gece yarısına kadar garajda kalmaya başladı."

"İkimiz de orada oturuyorduk, mühendisler çoktan gitmişti ve biz hala orada kimin daha sonra eve gideceğini görmek için verileri inceliyorduk."

"Bence o dönemin araçları ona fazlasıyla uymaktaydı, bu nedenle lastikleri çok iyi yönetebiliyordu. O dönemki lastikler biraz farklıydı, çok kırılgandı."

"Kendisi oldukça güçlü bir rakipti, beni sınırlarıma kadar zorladı."

paylaşım
yorumlar

Alonso: "Aston Martin, orijinal takviminin bir yıl önünde"

Mercedes'in konsept değişikliği, sidepod değişikliğinden fazlası olacak
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Meeke, Breen'in Portekiz şampiyonasındaki yerini alacak

Meeke, Breen'in Portekiz şampiyonasındaki yerini alacak

WRC

Meeke, Breen'in Portekiz şampiyonasındaki yerini alacak Meeke, Breen'in Portekiz şampiyonasındaki yerini alacak

Horner: "Hamilton'ın RB19 ile ilgili söyledikleri gurur verici"

Horner: "Hamilton'ın RB19 ile ilgili söyledikleri gurur verici"

Formula 1

Horner: "Hamilton'ın RB19 ile ilgili söyledikleri gurur verici" Horner: "Hamilton'ın RB19 ile ilgili söyledikleri gurur verici"

İspanya'daki ralli kazasında bir sürücü ve yardımcı sürücüsü hayatını kaybetti

İspanya'daki ralli kazasında bir sürücü ve yardımcı sürücüsü hayatını kaybetti

WRC
Hırvatistan Rallisi

İspanya'daki ralli kazasında bir sürücü ve yardımcı sürücüsü hayatını kaybetti İspanya'daki ralli kazasında bir sürücü ve yardımcı sürücüsü hayatını kaybetti

Son Haberler

Steiner: "Ferrari, Haas için bir kıyas noktası"

Steiner: "Ferrari, Haas için bir kıyas noktası"

F1 Formula 1

Steiner: "Ferrari, Haas için bir kıyas noktası" Steiner: "Ferrari, Haas için bir kıyas noktası"

Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Yeni sprint formatı bugün onaylanacak

Yeni sprint formatı bugün onaylanacak

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Yeni sprint formatı bugün onaylanacak Yeni sprint formatı bugün onaylanacak

Chery, Formula 1'e girmeyi düşünmüyor

Chery, Formula 1'e girmeyi düşünmüyor

F1 Formula 1

Chery, Formula 1'e girmeyi düşünmüyor Chery, Formula 1'e girmeyi düşünmüyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.