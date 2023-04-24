Kvyat: "Ricciardo bir zamanlar süper yıldız konumundaydı"

Geçmişe döndüğümüzde ve sekiz sene öncesine gittiğimizde, Sebastian Vettel'i henüz kaybeden Red Bull'un iki genç yeteneğe sahip olduğunu görüyoruz: Daniel Ricciardo ve Daniil Kvyat.

Ricciardo takımda beş sene geçirdi ve bu beş seneye tam yedi zafer sığdırmayı başararak ismini "şampiyon olamamış en iyi pilotlar" listesine yazdırdı -Kvyat ise pek iyi bir dönem geçiremedi ve 2016 Rusya GP'sinin ardından Red Bull koltuğunu kaybetti.

Eski takım arkadaşı hakkında konuşan Kvyat, birlikte yarıştıkları dönem Ricciardo'nun gridin en iyi pilotu olarak görüldüğünü söylüyor.

Track Limits podcast'ine konuşan Kvyat, "Daniel Ricciardo o zamanlar büyük bir süperstar gibiydi, ben takıma geldiğimde Vettel'i yenmesinin üstünden kısa zaman geçmişti."

"Herkes onun için oldukça heyecanlanmaktaydı, herkes 'artık yenilmesi gereken adam o, şu anda gridin en iyi pilotu kendisi' şeklinde konuşmaktaydı."

"Şimdi durum farklı elbette ama o zamanlar birinci sınıf bir pilottu. Red Bull'a yeni geldiğim 2015 yılı benim için büyük bir yıldı."

"Onun hakkındaki izlenimim, o zamanlar çok komik bir kişiliğe sahip olduğu ve medya için çok çekici olduğuydu, yine de iyi anlaşıyorduk," dedi.

"Elbette aramızda ciddi bir rekabet vardı. Başlangıçta işleri ağırdan alıyor gibiydi. Kendimi gösterdikten sonra o da benim gibi gece yarısına kadar garajda kalmaya başladı."

"İkimiz de orada oturuyorduk, mühendisler çoktan gitmişti ve biz hala orada kimin daha sonra eve gideceğini görmek için verileri inceliyorduk."

"Bence o dönemin araçları ona fazlasıyla uymaktaydı, bu nedenle lastikleri çok iyi yönetebiliyordu. O dönemki lastikler biraz farklıydı, çok kırılgandı."

"Kendisi oldukça güçlü bir rakipti, beni sınırlarıma kadar zorladı."