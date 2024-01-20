Kvyat, Red Bull'a geri dönüşünün arka planını açıkladı
F1'e dönüş için kapıyı çalan Red Bull sürücü programı patronu Helmut Marko, Daniil Kvyat'a takımda boş koltuk olmadığını söyledi... Ta ki Daniel Ricciardo yer açılmasını sağlayana kadar.
Kvyat, Red Bull kariyerinin ilk bölümünde dramatik bir dönem geçirdi. Bir sezon sonra 2015'te genç takım Toro Rosso'dan ana takıma geçti. Ancak 2016'nın başlarında Max Verstappen'in Red Bull'daki görevlerini devralmasıyla kendisini Toro Rosso'ya geri dönmüş buldu.
Kvyat 2017'de Red Bull'dan ayrıldı. Ama bir yıl sonra Marko'ya geri dönerek kendisini F1 gridine geri almasını istedi. Marko'nun herhangi bir boşluk olmadığını söylemesinden sadece birkaç gün sonra, Ricciardo'nun Red Bull'dan ayrılmak için şok bir karar vermesiyle her şey değişti.
Ricciardo 2018'in Red Bull ile son sezonu olacağına karar verdi ve F1 padoğunu şok eden bir hareketle Renault'ya katılacağını açıkladı.
Bunun üzerine Marko, etkileyici bir Ferrari testi geçirerek Red Bull'un radarına tekrar giren Kvyat'ı arayarak takıma katılabileceğini söyledi.
Ferrari'nin yedek ve simülatör sürücüsü olarak geçirdiği 2018'le ilgili olarak resmi F1 web sitesine Kvyat,"Tur zamanlarım çok rekabetçiydi."
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Daniil Kvyat, AlphaTauri
"Bilirsiniz, F1'de söylentiler çok hızlı yayılır. Ferrari ile Montreal'e gittim ve Christian Horner ve Helmut'u sadece merhaba demek ve bir kahve içmek için gördüm."
"Beni gördükleri için çok mutlu oldular ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir noktada, 'Testinizin çok iyi geçtiğini duyduk' dediler, ben de 'Evet, bunu bildiğinizi bilmiyordum' dedim ama irtibatı koparmadık."
"Daha sonra Helmut'u aradım, çaresizlikten değil ama F1'e geri dönmem gerekiyordu. 'Yarışmaya hazırım, şu anda sizin için harika bir isim olacağımı düşünüyorum' dedim ve o da 'Tamam, her şey kapandı ama bir değişiklik olursa sana haber veririm' dedi."
"Sanırım Daniel Renault'ya gitmeye karar verdikten üç gün sonra Helmut beni aradı ve 'Ne zamanlama ama, hâlâ ilgileniyor musun? El sıkıştık ve bu benim geri dönüş yolum oldu." dedi.
Kvyat, 2019 ve 2020 sezonları boyunca Yuki Tsunoda 2021'den itibaren onun koltuğunu devralana kadar Red Bull'un uydu takımı için yarıştı.
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