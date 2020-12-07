Kvyat: "F1'de kalma şansım çok düşük"

Red Bull, geçtiğimiz aylarda Pierre Gasly'nin AlphaTauri'de kalacağını açıklarken, Max Verstappen'in de Red Bull'da kalacağı zaten biliniyor.

Şimdi Red Bull ve AlphaTauri'nin ikinci koltuklarına kimin geçeceği merak ediliyor. AlphaTauri'deki ikinci koltuğa, hafta sonu yapılan Sakhir F2 yarışlarında harika bir performans sergileyen Yuki Tsunoda'nın geçmesi bekleniyor.

Japon sürücünün önündeki tek engel süper lisans almasıydı ve Japon sürücü ilk üçe girerek süper lisans almayı başardı.

Geçen hafta sonu bu yılki en iyi hafta sonlarından birini geçiren Kvyat, takımda kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu kabul etti.

Kvyat, "Dürüst olmak gerekirse, geleceğimin ne zaman netleşeceğini bilmiyorum. Artık bunu düşünmüyorum. Artık Formula 1'de kalma şansımın çok düşük olduğunu biliyorum ve bu gerçeği bir süredir kabullendim."

"Formula 1'de sadece bir boş koltuk kaldı ve o koltuğa Red Bull programından genç bir sürücünün geçmesi gerekiyor. En azından duyduğum son şey buydu."

"Hayallerle ya da rüyalarla yaşamıyorum ve durumun ne olduğunu biliyorum. Elbette neler yapabileceğimi göstermek için elimden geleni yapıyorum. Bu hafta sonu bence insanlara neler yapabileceğimi bir kez daha hatırlattım."

"Eğer önümüzdeki yıl gridde olamazsam, 2022'de potansiyelimi gösterebileceğim bir aracın direksiyonuna geçmek için her şeyi yapacağım. dedi.