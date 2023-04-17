Kvyat: "Red Bull beni sırtımdan bıçakladı"

Haberi dinle

Eski Formula 1 pilotu, 2016'da sadece üç yarış sonra takımdan ayrıldı ve İspanya Grand Prix'sinden önce Verstappen ile yer değiştirdi.

Şu anda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışan Kvyat, 2018'de Toro Rosso'dan ayrılarak Ferrari üçüncü pilotluğu yapmış, 2019'da takıma yeniden katılmış ve 2020'de takım AlphaTauri adını aldığında burada yarışmaya devam etmişti.

Kvyat, Track Limits podcast'ine verdiği demeçte Red Bull'dan ayrılışı hakkında şunları söyledi: "O anda kendimi gerçekten ihanete uğramış hissettim. Sırtımdan bıçaklandım ancak hayat bu, bazen sırtınızdan bıçaklanırsınız, bu normal."

"Artık geçmişte kaldı. Kariyerim oldukça iyi ilerliyor, bu yüzden bir yanım Red Bull'a müteşekkir. Diğer yanım ise bu durumdan hâlâ çok mutsuz."

Kvyat ayrıca Kimi Raikkonen'in yerine geçmek için Ferrari ile görüştüğünü ancak bu fırsatı kaçırdığını belirtti.

Daniil Kvyat, AlphaTauri Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Gerçekten iyi bir performans sergiliyordum, 2016 Çin Grand Prix'sinde takım için bir podyum daha elde ettim ve o sırada Kimi'nin yerine Ferrari'de yarışmak üzere bir teklif aldım. Perde arkasında bunlar oluyordu."

"Dolayısıyla Ferrari tarafından istenip sözleşmeyi gördükten sonra aniden Toro Rosso'ya geri dönmek ve bir anda her şeyin kötü gitmesi benim için mental açıdan çok zor bir durumdu."

Son zamanlarda Kvyat ve Verstappen'in isminin birlikte anılmasının başka bir sebebi ise Nelson Piquet'nin kızı ve Verstappen'in kız arkadaşı Kelly Piquet ile olan ortak bağları.

Kvyat ve Piquet 2017'den 2019'a kadar ilişki yaşadılar ve Penelope adında bir kızları var.

Verstappen ve Piquet ise 2021'den beri resmi olarak birlikteler ve Monako'da birlikte yaşıyorlar. Verstappen ve Penelope'nin oldukça iyi anlaştıkları da gözlerden kaçmıyor.