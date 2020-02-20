Kvyat: "Rahat bir gün geçirdik"

Daniil Kvyat testlerin ilk gününde, yeni AlphaTauri ile beraber 114 turu tamamladı, attığı en hızlı tur 1.17.698 olurken gün sonunda 5.sırada yer aldı.

Günü yorumlayan Rus pilot şunları söyledi: "Bence dürüst olmak gerekirse gayet rahat bir gündü. Herhangi bir sorun ile karşılaşmadık, çokça iyi sürüş yaptık, araç bindiğim ilk andan beri rahat hissettirdi. Bu sabah birkaç hesaplama yaptık, rutin denemeler, bunları yapmak sabahımızı biraz yavaş yaptı ancak takım için gerekliydi, bu denemeler bittikten sonra ise iyi turlar ortaya koyduk, aracı daha iyi anlamaya başladık ve ayarlar üzerinde biraz oynamaya başladık bile.

"Hiçbir moral bozucu etken yoktu. Ancak tabii ki de hızımızı bulmaya çalışıyoruz ve o doğru noktayı arıyoruz, ancak bu gayet normal daha testlerin ilk günündeyiz, bu yüzden gayet iyi bir gün geçirdik."

Bu sezon yapılacak test süreleri kısaltıldı ve Kvyat'a bu durum sorulduğunda Kvyat şu cevabı verdi: "Testlerin kısaltılması beni farklı bir şekilde hissettirmiyor - beni endişelendiren tek durum şu an test günlerinin altı, daha sonrasında dört, sonrasında bir ve en sonunda da hiç olmama ihtimali. Daha sonrasında tüm testlerimizi simülatörde yapacağız. Ben buna karşıyım. Ben gerçekleri seven bir adamım. Aracı sürmeyi seviyorum, karanlık bir odada bir ekranla oturup orada tur atmayı değil. Tabii ki de sınırsız test günümüz olmamasını anlıyorum, ancak bana göre altı gün olmamalı, bence daha fazla olmamalı. Ve bu tam demek istediğim şeydi, bu durum hakkında çok negatif değilim, eninde sonunda karar bana ait değil."

2006 yılında Red Bull'un satın aldığı Minardi yerine gride giriş yapan Toro Rosso takımı, 2020 sezonu itibariyle AlphaTauri adıyla yarışmaya devam edecek. Rus pilot bu değişim konusunda "Tabii ki de estetik değişimler oldu, çok fazla marka değişikliği, yeni bir partnere sahibiz ve bu takım için güzel bir şey, bir moda markasını temsil etmek fantastik bir olay.

"Ancak takımın temeli, teknik temeli, genel olarak aynı kaldı ve o bakımdan geçen senenin evrimleşmiş bir haliyiz. Bu beni meraklandıran olay, geçen seneye göre nasıl bir evrimleşme geçirdiğimiz ve bu sene için gösterdiğimiz gelişim." sözlerini kullandı.

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