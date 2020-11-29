Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Yarış:
06 Saat
:
10 Dakika
:
07 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "2021 için pek çok teklif aldım"

paylaşım
yorumlar
Kvyat: "2021 için pek çok teklif aldım"
Ekleyen:
, Editör

Daniil Kvyat, AlphaTauri ile sezon sonunda yollarını ayıracaklarını ima etti ve 2020 sonrası için pek çok teklif aldığını belirtti.

Sezon sonunda AlphaTauri ile olan iki yıllık kontratı sonra erecek olan Daniil Kvyat, geçtiğimiz günlerde takımda kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyordu.

2018'de spora ara vermek zorunda kalan genç sürücü, kendisine gelen bazı teklifler olduğunu belirtti.

Gelecek yılın ardından AlphaTauri veya Red Bull'un yedek pilotu olma ihtimali hakkında konuşan Kvyat, "Bilmiyorum. Henüz bunun ve diğer benzer şeyler hakkında düşünmedim."

"Bakalım sezon bittikten sonra ne gibi seçenekler ortaya çıkacak. Onları gözden geçireceğim ve bana en uygun olanı seçeceğim. Henüz böyle şeyler düşünmenin bir anlamı yok. Tabii ki hiçbir şeye hayır demiyorum."

"İnsanlar periyodik olarak beni arıyorlar. Bana farklı yerlerden çok fazla ilgi var. Şu anda sadece önümüzdeki yıl ne yapacağımı seçebileceğimi biliyorum. Daha önce, Toro Rosso/AlphaTauri ile yaptığım anlaşmanın 2019 ve 2020'yi kapsadığını söylemiştim. Hepsi bu ve sonra ne olacağını göreceğiz. Bunu basın toplantısında zaten açıklamıştım."

"Başkalarının kararlarından bağımsız olarak, Abu Dabi Grand Prix'sinden sonra verilen karar ne olursa olsun, hayatım ve kariyerimle ilgili kendi kararlarımı vereceğim."

"Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Açıkçası bana ilgi var, telefonlar geliyor ve bu iyi bir şey. İlginç seçeneklerinizin olması her zaman için harikadır. Seçeneklere sahip olmaktan zarar gelmez."

"İnsanlarla iletişim kuruyorum, menajerim Nicolas Todt da iletişim halinde, bu nedenle gelecek için ilginç seçenekler olabilir. Dediğim gibi önerilere açığım ve şu anda belirli bir tercihim yok. Kalan yarışlara odaklanıyorum." dedi.

Yani yarışlara ara vermeyeceği mi sorusuna Kvyat, "Hayır, böyle bir şey söylemedim. Seçeneklerim olduğunu söyledim ve bunlardan biri gelecek yıl ara verip, sonrasında başka bir şey yapmak. Formula 1'de yarışırken yapamadığım diğer şeylerin tadını çıkarabilirim. Dediğim gibi pek çok seçeneğim var ama tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum." yanıtını verdi.

Dakar'da yarışma ihtimali sorulduğunda Kvyat, "Dediğim gibi, her şeye açığım. Herhangi bir araçta rekabetçi olacağımdan eminim."

"Ben hiçbir şeyden vazgeçmiyorum. Yetenek açısından bakarsak, 2018'de neredeyse hiç sürüş yapmadım. Yıl sonunda Abu Dhabi'deki testlere katıldım, 160 tur attım ve hemen rekabetçiydim. Beni rahatsız etmiyor." yanıtını verdi.

Oleg Karpov

Ricciardo: "Yarış için iyi bir konumdayız"

Önceki haber

Ricciardo: "Yarış için iyi bir konumdayız"

Sonraki haber

Raikkonen: "Araç çok yavaş"

Raikkonen: "Araç çok yavaş"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!

Vettel ve Leclerc araçlarından daha fazlasının çıkabileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel ve Leclerc araçlarından daha fazlasının çıkabileceğini düşünüyor

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"

Schumacher: "İlk takım arkadaşımın Raikkonen olmasını isterdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "İlk takım arkadaşımın Raikkonen olmasını isterdim"

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"

27-29 Kasım Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

27-29 Kasım Yarış Programı

Hamilton: "Şampiyonluk kutlamamı daha yapmadım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Şampiyonluk kutlamamı daha yapmadım"

Ricciardo: "Yarış için iyi bir konumdayız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Yarış için iyi bir konumdayız"

Son Haberler

Raikkonen: "Araç çok yavaş"
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Araç çok yavaş"

Kvyat: "2021 için pek çok teklif aldım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "2021 için pek çok teklif aldım"

Ricciardo: "Yarış için iyi bir konumdayız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Yarış için iyi bir konumdayız"

Ocon, sıralama turlarından memnun kaldı
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, sıralama turlarından memnun kaldı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!

16s
2
Formula 1

Vettel ve Leclerc araçlarından daha fazlasının çıkabileceğini düşünüyor

15s
3
Formula 1

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"

1g
4
Formula 1

Schumacher: "İlk takım arkadaşımın Raikkonen olmasını isterdim"

23s
5
Formula 1

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"

11s

Son Haberler

Raikkonen: "Araç çok yavaş"
F1

Raikkonen: "Araç çok yavaş"

Kvyat: "2021 için pek çok teklif aldım"
F1

Kvyat: "2021 için pek çok teklif aldım"

Ricciardo: "Yarış için iyi bir konumdayız"
F1

Ricciardo: "Yarış için iyi bir konumdayız"

Ocon, sıralama turlarından memnun kaldı
F1

Ocon, sıralama turlarından memnun kaldı

Jos Verstappen, LMP3 testini "eğlence için" yapmış
F1

Jos Verstappen, LMP3 testini "eğlence için" yapmış

Son Videolar

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.