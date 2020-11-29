Kvyat: "2021 için pek çok teklif aldım"

Sezon sonunda AlphaTauri ile olan iki yıllık kontratı sonra erecek olan Daniil Kvyat, geçtiğimiz günlerde takımda kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyordu.

2018'de spora ara vermek zorunda kalan genç sürücü, kendisine gelen bazı teklifler olduğunu belirtti.

Gelecek yılın ardından AlphaTauri veya Red Bull'un yedek pilotu olma ihtimali hakkında konuşan Kvyat, "Bilmiyorum. Henüz bunun ve diğer benzer şeyler hakkında düşünmedim."

"Bakalım sezon bittikten sonra ne gibi seçenekler ortaya çıkacak. Onları gözden geçireceğim ve bana en uygun olanı seçeceğim. Henüz böyle şeyler düşünmenin bir anlamı yok. Tabii ki hiçbir şeye hayır demiyorum."

"İnsanlar periyodik olarak beni arıyorlar. Bana farklı yerlerden çok fazla ilgi var. Şu anda sadece önümüzdeki yıl ne yapacağımı seçebileceğimi biliyorum. Daha önce, Toro Rosso/AlphaTauri ile yaptığım anlaşmanın 2019 ve 2020'yi kapsadığını söylemiştim. Hepsi bu ve sonra ne olacağını göreceğiz. Bunu basın toplantısında zaten açıklamıştım."

"Başkalarının kararlarından bağımsız olarak, Abu Dabi Grand Prix'sinden sonra verilen karar ne olursa olsun, hayatım ve kariyerimle ilgili kendi kararlarımı vereceğim."

"Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Açıkçası bana ilgi var, telefonlar geliyor ve bu iyi bir şey. İlginç seçeneklerinizin olması her zaman için harikadır. Seçeneklere sahip olmaktan zarar gelmez."

"İnsanlarla iletişim kuruyorum, menajerim Nicolas Todt da iletişim halinde, bu nedenle gelecek için ilginç seçenekler olabilir. Dediğim gibi önerilere açığım ve şu anda belirli bir tercihim yok. Kalan yarışlara odaklanıyorum." dedi.

Yani yarışlara ara vermeyeceği mi sorusuna Kvyat, "Hayır, böyle bir şey söylemedim. Seçeneklerim olduğunu söyledim ve bunlardan biri gelecek yıl ara verip, sonrasında başka bir şey yapmak. Formula 1'de yarışırken yapamadığım diğer şeylerin tadını çıkarabilirim. Dediğim gibi pek çok seçeneğim var ama tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum." yanıtını verdi.

Dakar'da yarışma ihtimali sorulduğunda Kvyat, "Dediğim gibi, her şeye açığım. Herhangi bir araçta rekabetçi olacağımdan eminim."

"Ben hiçbir şeyden vazgeçmiyorum. Yetenek açısından bakarsak, 2018'de neredeyse hiç sürüş yapmadım. Yıl sonunda Abu Dhabi'deki testlere katıldım, 160 tur attım ve hemen rekabetçiydim. Beni rahatsız etmiyor." yanıtını verdi.

Oleg Karpov