Kvyat, NASCAR'a geçebilir

Daniil Kvyat, Toro Rosso ve Red Bull'da geçirdiği yılların ardından 2020 sezonunun sonunda koltuksuz kaldı ve bu yıl Alpine'in yedek/test pilotluğunu yapıyor.

Rus pilot, F1'deki görevlerinin yanı sıra herhangi bir yerde yarışmadı ve 2022 yılında herhangi bir seride yarışması mümkün görünmüyor. Ancak 2023 yılında spora dönmek isteyen Kvyat, bunun için 2022'de bir yerde yarışmak istiyor.

Haas takım patronu Gunther Steiner, Rus pilotun NASCAR'da yarışmayı düşündüğünü söyledi.

Haas şu anda Formula 1'in yanı sıra NASCAR'da Stewart-Haas Racing adı altında kendi takımlarına sahipler.

NASCAR hakkındaki soruyu yanıtlayan Steiner, "Birçok sürücü bunu denemek istiyor. Bazıları da Indycar'a geçiyor."

"Bu, onlar için çok büyük bir adım, çünkü bunlar farklı seriler. NASCAR'dan Formula 1'e geçmeyi düşünmek gibi bir şey. Sadece sürüş değil, tüm sistem farklı."

"Mick Schumacher geçenki Teksas NASCAR yarışındaydı ve Daniil Kvyat da Martinsville'deki yarışa gelecek."

"NASCAR'a giden herkes bana 'Hey Gunther, bana bunlardan birinde yer ayarlayabilir misin?' diye soruyor. Daniil onun için ilginç seçenekler olup olmadığını görmek üzere gelecek çünkü şu anda Formula 1'de yarışmıyor." dedi.

Olası bir NASCAR'a geçiş, Kvyat'ın da Haas'ın yedek pilotu veya test pilotu olmasını sağlayabilir. Amerikalı ekip, gelecek yıl için deneyimli bir yedek pilot arıyor.