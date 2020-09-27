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Formula 1 / Son dakika

Kvyat mutlu, Gasly hayal kırıklığı yaşıyor

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Kvyat mutlu, Gasly hayal kırıklığı yaşıyor
Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat, yarışın ardından açıklamalarda bulundular.

AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat belki de bu yılki en iyi yarışını çıkardığı Rusya'da sekizinci sırada finiş gördü ve sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Kendi evinde yarışan Rus pilot, "Çok zor bir yarıştı ve dürüst olmak gerekirse sonuçtan ötürü çok mutluyum. Bu iyi ve tam olarak sevdiğim tarzda bir yarıştı. İlk bölüm inanılmazdı, çok güçlüydü ve çok zorluyordum. Strateji de iyiydi. Bu yüzden sürüşümden ve sonuçtan gerçekten mutlu ve gururluyum. İyi bir iş çıkardık ve takım için iyi puanlar aldık. Bu yüzden mutluyum."

"Takım da mutlu. Ferrari maalesef bugün bizi geride bıraktı. Ama zorlamaya devam etmeliyiz, çünkü tempomuz var. Umarım böyle devam edebiliriz."

"Her geçen yarış araca daha çok güveniyorum, ki bu gerçekten iyi bir şey."

 

Pierre Gasly ise son bölümde fazladan bir pit stop yaptı ve dokuzuncu oldu.

"Sonunda dokuzunculuktan ötürü biraz hayal kırıklığı yaşadım çünkü gerçekten aracın hızının biraz daha iyi olduğunu hissediyordum. Özellikle ikinci bölümde Kimi'yi geçtiğimde, Daniel ve Ocon'u oldukça hızlı şekilde yakalıyordum."

"Yedincilik için son birkaç tur turda güzel bir mücadele bekliyordum. Sonrasında Sanal Güvenlik Aracı çıktı, kumar oynadık ve bu kez işe yaramadı."

"Takım sanırım bir kumar pit stopu yaptı. Eğer biraz daha uzun sürseydi, o zaman bunun karşılığını alabilirdik."

"Ama ben içeri girer girmez yarış tekrar başladı. Bu yüzden o kadar da şanslı değildik ama sonunda Alex ile Lando'yu geçip dokuzuncu olmayı başardık."

"Dürüst olmak gerekirse bugün araç oldukça iyiydi. İlk bölümdeki tempo iyi olduğu için daha iyi sıralar için savaşabileceğimizi düşündüm."

"Charles'ın önündeydim ve bitirdiğim yere bakarsak özellikle orta bölümde çok fazla vakit kaybettik. Bunun dışında yarış hızımız oldukça iyiydi."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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