Kvyat: “Monza, Mugello ve Imola’da yarışmak rüya gibi olurdu”

Monza’nın geleneksel olarak her sene boyunca yer aldığı takvime bu sezon Mugello da eklendi. Bir hafta aralıkla gerçekleştirilecek olan bu iki yarışa ek olarak bir diğer İtalyan pisti Imola’nın da eklenmesi gündemde.

Bu konuda konuşan Kvyat, “Bu hoş bir şey. Her zaman, takvimde Imola, Monza ve Mugello’ya sahip olmanın taraftarı oldum. Bu bir bakıma bir rüya gibi, çünkü bence tüm bu pistler sportif açıdan Formula 1 takviminde olmayı hak ediyor.”

“Politik açıdan nasıldır bilemiyorum, ancak bu pistleri hep sevdim. Ayrıca Mugello’da sanırım Formula Renault 2.0’dayken bir yarışa çıkmıştım. Pisti gerçekten sevmiştim.”

“Burada Formula 1 aracıyla da keyif alabileceğimizi düşünüyorum. Çok hızlı virajlar var, çok hoşlar. Modern araçlarla gerçekten keyif verici olacağını düşünüyorum. Takvimde bu üç piste de sahip olmak gerçekten iyi olur.” ifadelerini kullandı.

Kvyat’ın takım arkadaşı Pierre Gasly ise, “Evet, Mugello harika bir pist. Ben de Formula Renault 2.0’dayken orada sürmüştüm. Gerçekten orada sürmekten keyif almıştım, viraj hızları çok yüksekti ve Formula 1’de bu hızlar bir adım daha yüksek olacak. Bu tür araçlar için oldukça etkileyici olacak.”

“Oraya gitmeyi dört gözle bekliyorum. Yarışa kadar COVID durumunun daha iyi hale gelip gelmeyeceğini bilmiyorum, ancak yarışta taraftarlar olursa harika olur.”

“Durumun nasıl ilerleyeceğini görmemiz gerekiyor. Ancak sürücüler için, oraya gitmek çok keyif verici olacak.” şeklinde konuştu.