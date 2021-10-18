Kvyat, lastik testi için Paul Ricard'da piste çıktı

Pirelli, 2022 lastiklerinin prototipiyle yaptığı testi normalde geçen ay tamamlamıştı. Fakat son lastik testinin ikinci gününde, Alpine aracında bir sorun ortaya çıktı ve testin son günü gerçekleşmedi.

Bunun üzerine Pirelli ve Alpine, bir başka test programı daha hazırladı. Bu kapsamda Alpine'in test ve yedek pilotu Daniil Kvyat, bugün Magny Cours'da piste çıktı.

Geçiş lastikleriyle tüm gün sürüş yapan Kvyat, günü 167 turla noktaladı. Kvyat, yeşil logolu geçiş lastikleriyle sabah bölümünde 53 tur atarken, öğleden sonra 114 tur attı.

Böylelikle 18 inç lastik testleri tamamlanmış oldu. Pirelli artık elindeki verilere göre gelecek yıl kullanılacak lastiklerin nihai haline karar verecek.