Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Kvyat, Imola'daki "muhteşem" başlangıcını anlattı

paylaşım
yorumlar
Kvyat, Imola'daki "muhteşem" başlangıcını anlattı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Daniil Kvyat, Charles Leclerc'in aptalca bir şey yapmayacağına güvenmenin, geçen hafta sonu yaptığı muhteşem atağa yardımcı olduğunu belirtti.

Rus pilot, Emilia Romagna Grand Prix'sindeki güvenlik aracı periyodundan sonra mükemmel bir başlangıç yaptı ve yumuşak lastiklerinin sıcaklık avantajını kullanarak yarım tur içerisinde yedincilikten dördüncülüğe çıktı.

Sergio Perez ve Alex Albon ikilisini ilk viraja gelirken geçen Kvyat, Piratella'daki zorlu virajda Leclerc'i de geçerek dördüncülüğe çıktı.

Motorsport.com'a yeniden başlangıcı hakkında konuşan Kvyat, "Sert lastiklere sahip çocuklara kıyasla lastik ısıtmada bir avantajım olduğunu biliyordum ve bunu hemen kullanmak zorunda kaldım, aksi takdirde lastiklerini ısıtacaklardı."

“Bu yüzden, temelde son virajdan olabildiğince iyi bir çıkmaya ve iyi bir hava koridoru elde etmeye çalıştım."

“Sergio'nun nereye gideceği konusunda biraz tereddüt ettiğini gördüm ve sonra sağa gitti. Ben de 'Tamam, Alex'in hava koridorunu girip sola doğru gideceğim' dedim."

"Garip hamleler yapmamasını umuyordum çünkü bu tarz bir hızda çok pahalıya patlardı. Çok dardı ve orada fazla yer yoktu, ancak ilk virajda iyi bir frenleme yapmayı başardım." dedi.

Perez ve Albon'u geçtikten sonra lastik avantajından yararlanmak isteyen Kvyat, Leclerc'i de güzel bir atakla geçti.

Piratella virajı genelde geçişe müsait bir viraj değil ancak Kvyat, iyi bir atak yaparak rakibini burada geride bıraktı.

"Bazen bir şeyler yaratmanız gerekiyor. Leclerc'in benim kadar kendine güvenmediğini biliyordum çünkü lastikleri daha soğuktu. Ben de 'bakalım buna nasıl tepki verecek' dedim."

"Tosa'dan iyi şekilde çıktım. Oradan olabildiğince iyi çıkmaya çalıştım ve iyi şekilde çıkmayı başardım."

"Hava koridorunu iyi şekilde kullandım. Çok kısaydı ama iyiydi. Ondan biraz daha geç fren yapmaya çalıştım. Benden daha önce fren yaptığını gördüm ve içeride ona yeterince yer bırakırsam başaracağımı düşündüm. Tam olarak öyle oldu. Ayrıca, bu tür hamlelerde biraz da bazı sürücülerin yapacağı şeylere güvenebiliyorsunuz."

 

Kvyat, Leclerc'i geçmesinin ardından Daniel Ricciardo'nun peşine takıldı.

Ancak bataryasını yeniden şarj etmesinin gerekmesi, Kvyat'ın Renault sürücüsüyle mücadele erme şansını azalttı.

"Bu noktada oldukça fazla batarya kullandım. Bu yüzden Daniel'i yakaladığımda, bataryamı biraz daha fazla şarj etmeye başlamam gerekti. Bu yüzden beklemem gereken birkaç tur vardı."

"Ona yeniden baskı uygulamaya başladım, ama ben diğer çocuklarla savaşırken lastiklerini ısıtmayı başarmıştı. Renault'nun düzlük hızı da iyiydi. Belki daha fazla tur olsaydı o zaman mümkün olabilirdi."

"Çizgiyi geçerken, elimi havaya falan kaldırmadım, çünkü Daniel'e odaklanmıştım ve onu yakalamaya çalışıyordum"."

"Tabii ki birkaç metre sonra düşündüm, sonuçta güçlü bir yarıştı. Sonra sonuçtan tabii ki memnun kaldım."

"Yeniden başlangıçtan sonraki ataklarıma baktım ve bu gerçekten iyi bir histi."

Williams, COVID-19 vakalarının ardından Türkiye'ye farklı çalışanlarla gidiyor

Önceki haber

Williams, COVID-19 vakalarının ardından Türkiye'ye farklı çalışanlarla gidiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Daniil Kvyat
Takımlar AlphaTauri
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"

Kvyat, Imola'daki "muhteşem" başlangıcını anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat, Imola'daki "muhteşem" başlangıcını anlattı

Rins: "Vinales kalan yarışlara pit yolundan başlamalı"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Rins: "Vinales kalan yarışlara pit yolundan başlamalı"

Williams, COVID-19 vakalarının ardından Türkiye'ye farklı çalışanlarla gidiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, COVID-19 vakalarının ardından Türkiye'ye farklı çalışanlarla gidiyor

Budkowski: "Renault'nun güncellemeleri beklendiği gibi çalışıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Budkowski: "Renault'nun güncellemeleri beklendiği gibi çalışıyor"

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir

6-8 Kasım Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

6-8 Kasım Yarış Programı

Boullier: "Alonso pek çok kişiyi şaşırtabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Boullier: "Alonso pek çok kişiyi şaşırtabilir"

Son Haberler

Kvyat, Imola'daki "muhteşem" başlangıcını anlattı
F1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat, Imola'daki "muhteşem" başlangıcını anlattı

Williams, COVID-19 vakalarının ardından Türkiye'ye farklı çalışanlarla gidiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams, COVID-19 vakalarının ardından Türkiye'ye farklı çalışanlarla gidiyor

Budkowski: "Renault'nun güncellemeleri beklendiği gibi çalışıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Budkowski: "Renault'nun güncellemeleri beklendiği gibi çalışıyor"

Tsunoda, F1 testi için Euroformula Open serisini reddetti
F1 Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, F1 testi için Euroformula Open serisini reddetti

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"

2
Formula 1

Kvyat, Imola'daki "muhteşem" başlangıcını anlattı

52dk
3
MotoGP

Rins: "Vinales kalan yarışlara pit yolundan başlamalı"

2s
4
Formula 1

Williams, COVID-19 vakalarının ardından Türkiye'ye farklı çalışanlarla gidiyor

1s
5
Formula 1

Budkowski: "Renault'nun güncellemeleri beklendiği gibi çalışıyor"

2s

Son Haberler

Kvyat, Imola'daki "muhteşem" başlangıcını anlattı
F1

Kvyat, Imola'daki "muhteşem" başlangıcını anlattı

Williams, COVID-19 vakalarının ardından Türkiye'ye farklı çalışanlarla gidiyor
F1

Williams, COVID-19 vakalarının ardından Türkiye'ye farklı çalışanlarla gidiyor

Budkowski: "Renault'nun güncellemeleri beklendiği gibi çalışıyor"
F1

Budkowski: "Renault'nun güncellemeleri beklendiği gibi çalışıyor"

Tsunoda, F1 testi için Euroformula Open serisini reddetti
F1

Tsunoda, F1 testi için Euroformula Open serisini reddetti

Bahreyn yarışları seyircisiz gerçekleştirilecek
F1

Bahreyn yarışları seyircisiz gerçekleştirilecek

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.