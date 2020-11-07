Kvyat, Imola'daki "muhteşem" başlangıcını anlattı

Rus pilot, Emilia Romagna Grand Prix'sindeki güvenlik aracı periyodundan sonra mükemmel bir başlangıç yaptı ve yumuşak lastiklerinin sıcaklık avantajını kullanarak yarım tur içerisinde yedincilikten dördüncülüğe çıktı.

Sergio Perez ve Alex Albon ikilisini ilk viraja gelirken geçen Kvyat, Piratella'daki zorlu virajda Leclerc'i de geçerek dördüncülüğe çıktı.

Motorsport.com'a yeniden başlangıcı hakkında konuşan Kvyat, "Sert lastiklere sahip çocuklara kıyasla lastik ısıtmada bir avantajım olduğunu biliyordum ve bunu hemen kullanmak zorunda kaldım, aksi takdirde lastiklerini ısıtacaklardı."

“Bu yüzden, temelde son virajdan olabildiğince iyi bir çıkmaya ve iyi bir hava koridoru elde etmeye çalıştım."

“Sergio'nun nereye gideceği konusunda biraz tereddüt ettiğini gördüm ve sonra sağa gitti. Ben de 'Tamam, Alex'in hava koridorunu girip sola doğru gideceğim' dedim."

"Garip hamleler yapmamasını umuyordum çünkü bu tarz bir hızda çok pahalıya patlardı. Çok dardı ve orada fazla yer yoktu, ancak ilk virajda iyi bir frenleme yapmayı başardım." dedi.

Perez ve Albon'u geçtikten sonra lastik avantajından yararlanmak isteyen Kvyat, Leclerc'i de güzel bir atakla geçti.

Piratella virajı genelde geçişe müsait bir viraj değil ancak Kvyat, iyi bir atak yaparak rakibini burada geride bıraktı.

"Bazen bir şeyler yaratmanız gerekiyor. Leclerc'in benim kadar kendine güvenmediğini biliyordum çünkü lastikleri daha soğuktu. Ben de 'bakalım buna nasıl tepki verecek' dedim."

"Tosa'dan iyi şekilde çıktım. Oradan olabildiğince iyi çıkmaya çalıştım ve iyi şekilde çıkmayı başardım."

"Hava koridorunu iyi şekilde kullandım. Çok kısaydı ama iyiydi. Ondan biraz daha geç fren yapmaya çalıştım. Benden daha önce fren yaptığını gördüm ve içeride ona yeterince yer bırakırsam başaracağımı düşündüm. Tam olarak öyle oldu. Ayrıca, bu tür hamlelerde biraz da bazı sürücülerin yapacağı şeylere güvenebiliyorsunuz."

Kvyat, Leclerc'i geçmesinin ardından Daniel Ricciardo'nun peşine takıldı.

Ancak bataryasını yeniden şarj etmesinin gerekmesi, Kvyat'ın Renault sürücüsüyle mücadele erme şansını azalttı.

"Bu noktada oldukça fazla batarya kullandım. Bu yüzden Daniel'i yakaladığımda, bataryamı biraz daha fazla şarj etmeye başlamam gerekti. Bu yüzden beklemem gereken birkaç tur vardı."

"Ona yeniden baskı uygulamaya başladım, ama ben diğer çocuklarla savaşırken lastiklerini ısıtmayı başarmıştı. Renault'nun düzlük hızı da iyiydi. Belki daha fazla tur olsaydı o zaman mümkün olabilirdi."

"Çizgiyi geçerken, elimi havaya falan kaldırmadım, çünkü Daniel'e odaklanmıştım ve onu yakalamaya çalışıyordum"."

"Tabii ki birkaç metre sonra düşündüm, sonuçta güçlü bir yarıştı. Sonra sonuçtan tabii ki memnun kaldım."

"Yeniden başlangıçtan sonraki ataklarıma baktım ve bu gerçekten iyi bir histi."