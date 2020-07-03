Kvyat: "Imola testi, F1'in yarış pistlerinde yanlış yön izlediğini gösterdi"

Daha önce San Marino GP'ye ev sahipliği yapan Imola, bir başka İtalyan pisti olan Mugello ile birlikte 2020 takvimine girmek için çalışıyor.

AlphaTauri geçtiğimiz hafta mevcut aracıyla çekim günü düzenlemek için Imola'ya gitti ve hem Kvyat hem de takım arkadaşı Pierre Gasly, Imola'da modern araçları sürme şansı yakaladılar. İkili daha sonra 2018 aracıyla da sürüş yaptılar.

Imola hakkındaki görüşleri sorulduğunda Kvyat, "Bence bu harika bir pist. Geçmiş deneyimlerimden öyle olduğunu zaten biliyordum. Her zaman sürüş yapmanın son derece heyecan verici bir pist olduğunu hissettim, oldukça eski bir pist, bolca iniş çıkış var ve kerbler zor."

“Bence bundan bir şeyler öğrenebiliriz, çünkü pistleri çok fazla değiştirip hepsini benzer hale getirmeye çalışıyoruz, her yere aynı kerbleri koyuyoruz iniş çıkışlar eklemeye korkuyoruz. Tüm pistleri bu şekilde -çok fazla- mükemmel hale getirmeye çalışmak, F1 ve genel olarak yarışlar için yanlış bir yön."

“Bu Imola ile ilgili iyi bir şey. Orada sürüş yapmaktan çok zevk aldım ve Acque Minerali gibi bazı virajlarda F1 aracı çok iyiydi, çok hızlıydı. Gerçekten çok fazla adrenalin veriyor ve bu pist bana sürüş konusunda çok iyi duygular verdi.” yanıtını verdi.

Kvyat, Imola'nın takvimde bir yer bulabilmesini umuyor.

"Imola ve Mugello gibi pistler bence evet, olmalı. İki yıl önce Mugello'da sürdüm, çok şaşırtıcı bir pistti."

“Bu tür pistlerin bir F1 takviminde olmasının çok özel olacağını düşünüyorum. F1 aracı ve sürücüleri için de mükemmel olan çok sıradışı, yüksek hızlı pistiler ve yüksek hızlı virajları var."

Gasly, Imola'nın 2020 takvimine katılmasını destekliyor.

Fransız, "Bence Imola inanılmaz Benim için bir F1 aracının içindeki en iyi deneyimlerden biriydi. Sadece bu pistin tarihi bile onu gerçekten özel kılıyor."

“Zaten en sevdiğim pistlerden biriydi, ama son kez 2013'te Formula Renault ile yarıştım, ki bu açıkça çok daha yavaş bir araçlaydı. Ama bu F1 araçlarında sahip olduğumuz yere basma gücü ve hız ile, eski tarz pistteki sürüşün adrenalini inanılmazdı. Gerçekten aracın limitlerinde olduğunuzu hissediyorsunuz ve bir F1 aracının potansiyelini gerçekten hissediyorsunuz."

“Ayrıca bu virajlardan böyle yüksek hızlarda geçme riskini alıyorsunuz. Spa'ya oldukça benzeyen gerçek bir enerji yaratıyor.”

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