Kvyat, ilk puanını aldığı için mutlu

İlk yarışın son turlarında yolda kalan Rus pilot, bu kez her şeyi kontrol altında tuttu ve damalı bayrağı 10. sırada görerek bu yılki ilk puanlarını aldı.

Rus sürücü, yarışı tamamladığı noktadan memnun olduğunu ve iyi bir yarış çıkardığını belirtti.

Kvyat, “Cuma ve Cumartesi seansları zordu ancak bugün özellikle geçen haftadan daha az aracın yolda kaldığı düşünüldüğünde harika bir yarış çıkardım."

"Geçen hafta sonu ile aynı şekilde sürdüm, ama bu kez puan kazanmayı başardım. Bundan çok memnunum."

"Yarış harikaydı ve her şey yolunda gitti. Ama bugün puan kazanmak çok zordu. Sürekli baskıya maruz kaldım. Haas ve Alfa Romeo pilotları, ayrıca Pierre sürekli beni zorladı."

"Tüm yarışta savaştım ve takıma bir puan getirdiğim için çok mutluyum." dedi.

Pierre Gasly ise ilk ondan başladığı yarıştan puansız ayrıldı.