Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

Grosjean, ilk turda 3. virajın ardından pistin sol tarafından hızlı bir şekilde sağa doğru geçti. O esnada Kvyat'ın aracıyla temas yaşayan Grosjean'ın aracı sağa doğru yöneldi ve Haas pilotu bir anda piste yakın olan bariyerlere girdi.

Grosjean'ın bariyerlere vurmasının ardından alevler yükseldi ve onunla temas yaşayan Kvyat pist üstünde neredeyse durarak yaşananları aynasından takip etti.

Kvyat, "Evet, korkunç bir andı. Onu gördüm... İlk başta o şekilde geldiği için çok kızgındım. O an 'Ne yapıyor bu?' diye düşündüm. Ancak ardından aynadan yangını görür görmez fikrim değişti."

"Onun iyi olduğunu ummaya başladım. İlk başta aynadan gördüğüm şeylerden hiç memnun kalmadım. İyi olduğu için mutluyuz. Gerçekten. Bu yaşananlar, yaptığımız şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu hatırlattı." dedi.

Kvyat için olaylar ilk turda yaşananlarla bitmedi. İlk tur kazası nedeniyle yarış uzun süre kırmızı bayraklarla durduruldu.

"Hakemlerin kararına katılmıyorum"

The damaged car of Lance Stroll, Racing Point RP20, after a crash with Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, resulted in the car overturning Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarış, gridden yeniden startla yeniden başladı ancak ikinci startın hemen ardından Kvyat ve Racing Point pilotu Lance Stroll temas yaşadılar. Bu temasın ardından Stroll'un aracı havalandı ve ters bir şekilde pist üstünde kaldı.

Stroll aracından kendi başına çıkarken güvenlik aracı yarışa girdi ve daha sonra Kvyat'a 10 sn cezası verildi. Bu cezanın ardından Kvyat, yarışı 11. sırada tamamladı.

Kvyat, "Bu konuda hakemlerle aynı görüşe sahip değilim. O kaza esnasında gidecek bir yerim yoktu. Aracı zaten tamamen içerideki bordürlere çıkarmıştım. O, içeride olduğumu biliyordu ancak sanki orada değilmişim gibi içeri kırdı."

"Bu karar nedeniyle biraz mutsuzum. Bu ceza yarışımı mahvetti. İkinci startta çok iyiydim ve tekrar oyuna dahil olmuştum. Ancak bu ceza her şeyi mahvetti." dedi.