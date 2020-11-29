Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

paylaşım
yorumlar
Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "
Ekleyen:

Bahreyn GP'nin olaylı isimlerinden Daniil Kvyat, ilk turda yaşananların ardından ilk başta Romain Grosjean'a kızdığını ancak kazayı gördükten sonra bu düşüncesini hemen unuttuğunu söyledi.

Grosjean, ilk turda 3. virajın ardından pistin sol tarafından hızlı bir şekilde sağa doğru geçti. O esnada Kvyat'ın aracıyla temas yaşayan Grosjean'ın aracı sağa doğru yöneldi ve Haas pilotu bir anda piste yakın olan bariyerlere girdi.

Grosjean'ın bariyerlere vurmasının ardından alevler yükseldi ve onunla temas yaşayan Kvyat pist üstünde neredeyse durarak yaşananları aynasından takip etti.

Kvyat, "Evet, korkunç bir andı. Onu gördüm... İlk başta o şekilde geldiği için çok kızgındım. O an 'Ne yapıyor bu?' diye düşündüm. Ancak ardından aynadan yangını görür görmez fikrim değişti."

"Onun iyi olduğunu ummaya başladım. İlk başta aynadan gördüğüm şeylerden hiç memnun kalmadım. İyi olduğu için mutluyuz. Gerçekten. Bu yaşananlar, yaptığımız şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu hatırlattı." dedi.

Kvyat için olaylar ilk turda yaşananlarla bitmedi. İlk tur kazası nedeniyle yarış uzun süre kırmızı bayraklarla durduruldu.

"Hakemlerin kararına katılmıyorum"

The damaged car of Lance Stroll, Racing Point RP20, after a crash with Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, resulted in the car overturning

The damaged car of Lance Stroll, Racing Point RP20, after a crash with Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, resulted in the car overturning

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarış, gridden yeniden startla yeniden başladı ancak ikinci startın hemen ardından Kvyat ve Racing Point pilotu Lance Stroll temas yaşadılar. Bu temasın ardından Stroll'un aracı havalandı ve ters bir şekilde pist üstünde kaldı.

Stroll aracından kendi başına çıkarken güvenlik aracı yarışa girdi ve daha sonra Kvyat'a 10 sn cezası verildi. Bu cezanın ardından Kvyat, yarışı 11. sırada tamamladı.

Kvyat, "Bu konuda hakemlerle aynı görüşe sahip değilim. O kaza esnasında gidecek bir yerim yoktu. Aracı zaten tamamen içerideki bordürlere çıkarmıştım. O, içeride olduğumu biliyordu ancak sanki orada değilmişim gibi içeri kırdı."

"Bu karar nedeniyle biraz mutsuzum. Bu ceza yarışımı mahvetti. İkinci startta çok iyiydim ve tekrar oyuna dahil olmuştum. Ancak bu ceza her şeyi mahvetti." dedi.

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"

Önceki haber

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"

Sonraki haber

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Daniil Kvyat , Romain Grosjean
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

Steiner: "Halo, Grosjean'ın hayatını kurtardı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Halo, Grosjean'ın hayatını kurtardı"

Galeri: Grosjean'ın korkutucu kazası
Formula 1 Formula 1 / Galeri

Galeri: Grosjean'ın korkutucu kazası

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!

Alan van der Merwe: "Bir saniyelik bekleyiş, sanki yıllar sürdü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alan van der Merwe: "Bir saniyelik bekleyiş, sanki yıllar sürdü"

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi
Formula 1 Formula 1 / Yorum

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi

Son Haberler

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "
F1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

1s
2
Formula 1

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

44 dk
3
Formula 1

Steiner: "Halo, Grosjean'ın hayatını kurtardı"

2s
4
Formula 1

Galeri: Grosjean'ın korkutucu kazası

1s
5
Formula 1

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!

4s

Son Haberler

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar
F1

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"
F1

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "
F1

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"
F1

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!
F1

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!

Son Videolar

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.