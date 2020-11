Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

Grosjean, ilk turda 3. virajın ardından pistin sol tarafından hızlı bir şekilde sağa doğru geçti. O esnada Kvyat'ın aracıyla temas yaşayan Grosjean'ın aracı sağa doğru yöneldi ve Haas pilotu bir anda piste yakın olan bariyerlere girdi.

Grosjean'ın bariyerlere vurmasının ardından alevler yükseldi ve onunla temas yaşayan Kvyat pist üstünde neredeyse durarak yaşananları aynasından takip etti.

Kvyat, "Evet, korkunç bir andı. Onu gördüm... İlk başta o şekilde geldiği için çok kızgındım. O an 'Ne yapıyor bu?' diye düşündüm. Ancak ardından aynadan yangını görür görmez fikrim değişti."

"Onun iyi olduğunu ummaya başladım. İlk başta aynadan gördüğüm şeylerden hiç memnun kalmadım. İyi olduğu için mutluyuz. Gerçekten. Bu yaşananlar, yaptığımız şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu hatırlattı." dedi.

Kvyat için olaylar ilk turda yaşananlarla bitmedi. İlk tur kazası nedeniyle yarış uzun süre kırmızı bayraklarla durduruldu.

The damaged car of Lance Stroll, Racing Point RP20, after a crash with Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, resulted in the car overturning

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images