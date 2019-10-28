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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Kvyat: "İkili mücadelelerde verilen cezalar, sporu öldürüyor"

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Kvyat: "İkili mücadelelerde verilen cezalar, sporu öldürüyor"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
28 Eki 2019 17:15

Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat, Meksika GP'nin son turunda yaşananlardan dolayı aldığı ceza için hayal kırıklığı yaşadığını, hakemlerin verdikleri kararlarla sporu öldürdüklerini söyledi.

Kvyat, yarışın son turunda 16. virajda Nico Hulkenberg'e atak yapmaya çalışmış ancak temas ederek Renault pilotunun bariyerlere girmesine neden olmuştu.

Kvyat yarışı 9. sırada tamamladı ancak yarıştan sonra yapılan incelemenin ardından aldığı ceza ile 11. sıraya geriledi. Böylece Pierre Gasly 9. sıraya, arka kanadı olmadan yarışı 11. sırada tamamlayan Hulkenberg 10. sıraya yükseldiler.

Motorsport.com'a konuşan Kvyat, "Çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü hâlâ çok üzgünüm. Yarış pilotu olarak bu karara kesinlikle katılmıyorum çünkü bize yarışmamıza izin verileceği söylenmişti."

"Açıkçası Nico savunma, ben ise atak yapıyordum. Aramızda temas oldu ancak bilirsiniz, özellikle yarışın turunun son virajında bu tür şeyler olabilir."

"İnsanların biraz yarış görmekten mutlu olduklarını düşünüyorum. Bunun için cezalandırılıyorsak... Sporu bu şekilde öldürüyorlar ve evet, bazen hakemlerin yaptıklarını sevmiyorum." dedi.

Kvyat, zaman zaman aldığı cezalar nedeniyle hakemleri eleştirmekten çekinmiyor. 2017'de karar sürecini "aptallar sirki" olarak yorumlamıştı.

F1'in yarış direktörü Michael Masi, olayda yaşananların hakemler açısından siyah ve beyaz kadar net olduğunu söyledi.

Hulkenberg ise, "Bu olay nedeniyle açıkçası suçlu o. Ona çok fazla boşluk bıraktım ancak yine de gelip arka tekerleğime temas etti ve araca spin attırdı."

"Ancak yarış bu. Yarış pilotu olarak bir şeyler denemek zorunda. Bu yüzden gerçekten onu zorlayamam. Yarış bu."

"Ancak tabii ki başkasına vurmadan, diğer aracı duvara itmeden, daha temiz bir şekilde bunu yapmaya çalışmalısınız." dedi.

Yardımcı editörler: Edd Straw ve Adam Cooper

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Daniil Kvyat Şimdi al , Nico Hulkenberg Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team , Toro Rosso Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

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