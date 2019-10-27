Kvyat, Hulkenberg teması yüzünden zaman cezası aldı
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Toro Rosso sürücüsü Daniil Kvyat, Meksika Grand Prix’sinin son turunun son virajında Nico Hulkenberg’e çarpmasının ardından 10 saniye zaman cezası aldı.
Son turlarda sekizincilik için mücadele eden ikili, son turda birçok kez yakınlaştı ancak Renault sürücüsü Hulkenberg yerini korudu.
Stadyum bölgesinin çıkışında son bir atak deneyen Toro Rosso sürücüsü Kvyat, Hulkenberg’in sağ arka lastiğine temas etti ve Renault sürücüsünün bariyerlere çarpmasına sebep oldu.
Kvyat yarışı 9. sırada tamamlarken, aracının arka tarafı hasar gören Hulkenberg sürünerek 11. sırada finişe ulaşmayı başardı.
Ancak bu temas inceleme altına alındı ve hakemler, Kvyat’a 10 saniye zaman cezası verdiler.
Böylece Kvyat 11. sıraya gerilerken, diğer Toro Rosso sürücüsü Pierre Gasly 9. sıraya, Hulkenberg ise 10. sıraya yükseldi.
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Bu Haber Hakkında
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|Formula 1
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|Meksika GP
|Editör
|Cem Özel
Kvyat, Hulkenberg teması yüzünden zaman cezası aldı
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