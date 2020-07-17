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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Aston Martin, Vettel için 'iyi bir geçici çözüm' olacak"

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Marko: "Aston Martin, Vettel için 'iyi bir geçici çözüm' olacak"
Ekleyen:
, Editör
17 Tem 2020 11:50

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Astin Martin Racing'in Sebastian Vettel için 'iyi bir geçici çözüm' olacağına inanıyor.

Sebastian Vettel, 2021 ve 2022 yılları için Racing Point ile görüşüyor ve tarafların yakın zamanda bir sözleşme imzalayacağı konuşuluyor.

RTL'ye konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, bu anlaşmanın Vettel için "geçici" fakat "iyi" bir anlaşma olabileceğini düşünüyor.

"Sebastian şimdi 33 yaşında, en iyi yaşta ve eğer Aston Martin ile yarışma fırsatı varsa ve bundan faydalanabiliyorsa, iyi bir geçici çözüm olur."

"Faydalanabiliyorsa derken, sözleşmeyi kendi isteklerine göre tasarlamasından bahsediyorum. Bu sayede istediği zaman serbest kalabilir. 2022'de daha farklı fırsatlar olacak çünkü bazı kontratlar bitecek ve bütçe sınırı ilk kez tam olarak yürürlüğe girecek. Bu yüzden eğer iyi bir şasiye sahiplerse, McLaren ve Renault gibi takımların da ön bölümde yarışma şansı olacak."

"Ama 2021'de yarışmayıp, bataryalarını doldurabilir ve 'Bunu gerçekten istiyor muyum?' diye düşünebilir. Çünkü F1'de veya benzeri herhangi bir şampiyonada yarışmak insanların düşündüğü kadar hoş değil. Ailelerinizden uzak şekilde sürekli seyahat ediyorsunuz. Burası sinir, stres ve kötü yüzlerle dolu. Bazen akıl yürütmenin zor olduğu bir dünya."

Marko, Vettel'in Sergio Perez'den daha değerli olduğuna da dikkat çekti.

"Diğer tarafta Sergio Perez'in sözleşmesine bakarsanız, her yıl tetiklenmesi gereken opsiyonlu bir sözleşmesi var."

"Bence Perez'in, tereyağından kıl çeker gibi tüm gridi geride bıraktığı, Avusturya'daki performansını gördükten sonra, aracın çok fazla potansiyeli olduğunu görmüş olmalısınız.

"Ve bir Vettel'in, bir Perez'den daha yüksek değere sahip olacağı kesin."

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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