Kvyat: "Hata yapmamak önemli olacak"

Daniil Kvyat, AlphaTauri'nin güçlü göründüğü antrenman turlarında ilk seansı 55.011'le beşinci sırada tamamlarken, ikinci seansta 55.068 yaptı ve altıncı sırada yer aldı.

Toplamda 98 tur atan Rus sürücü, pisti öğrendiklerini ve hafta sonuna iyi başladıklarını belirtti.

Kvyat, "Standart cuma günlerinden bir tanesiydi, bugün için tüm programımızı tamamlamayı başardık ve oldukça iyi şekilde çalıştık."

"Öğrenilmesi gereken yeni bir pistti ama sanırım oldukça iyiydik."

"Umarım, bu gece bazı şeylerin daha iyi anlayabilir ve yarın nasıl daha iyi hale gelebileceğimizi öğrenebiliriz."

"Takımlar arasında farklar son derece yakın olduğundan herhangi bir hata yapmamak gerçekten çok önemli olacak."

"Bu, yeni virajları olan daha kısa bir pist, ki bunu öğrenmek bana keyif veriyor."

Pierre Gasly ise ilk seansı altıncı sırada tamamlarken, ikinci seansta dokuzuncu en iyi dereceyi yaptı.

Gasly şöyle dedi: “Güzel bir Cumaydı."

"Sanırım oldukça rekabetçi bir aracımız var ve farklı ayarlar denedik, bu da bize yarın hangi yöne gideceğimiz konusunda iyi bir fikir verdi."

"İkinci seansta, yumuşak lastiklerle attığım turlarda sorun yaşadım, bu yüzden biraz daha fazla performansımız olduğunu düşünüyorum."

"Özellikle uzun sürüşlerde oldukça rekabetçi görünüyoruz, bu yüzden sıralama turları ve yarışta iyi bir pozisyonda yer alabilmek için yapmamız gereken tek şey ince ayar yapmak."