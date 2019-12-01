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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Kvyat: "Harika bir yarış geçirdik"

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Kvyat: "Harika bir yarış geçirdik"
Ekleyen:
, Editör
1 Ara 2019 18:38

Daniil Kvyat, Abu Dhabi Grand Prix'sinde harika bir yarış geçirdiklerini söyledi.

Toro Rosso sürücüsü Kvyat, yarışta en son pite gelen isimlerden biriydi ve son turlarda iyi bir tırmanışla yarışı 9. sırada tamamladı.

Kvyat, “Dürüst olmak gerekirse harika bir yarıştı. Tam da sezonu bitirmek istediğim gibi, mükemmel bir yarıştı. Harika strateji, harika yarış hızı vardı. İlk bölümdeki hız inanılmazdı.”

“Her tur, sıralama turu gibiydi. O bölümde gerçekten eğlendim ve pitten sonra da birkaç araç geçtik. Kolay değildi, ancak dokuzuncu olduk. Sezonu bu şekilde kapatmak gerçekten iyiydi.”

“Sert lastiğin iyi olabileceğini biliyorduk, ancak kullanana kadar ne kadar iyi olabileceğini bilemiyorsunuz. Ancak bizim için iyi çalıştı.”

“Biraz daha erken gelseydik Perez’i belki geçebilirdik. Ancak yine de bugün her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyorum.”

“Yumuşak lastikle son bölümde daha iyisini yapabilir miydik bilmiyorum. Her şeyi analiz edeceğiz. Ancak yine de maksimumu aldığımızı düşünüyorum.”

“Sert lastikle beraber start çok zorluydu. Riskliydi, sonunculuğa bile düşme ihtimali vardı ancak yine de diğer araçlarla beraber kalabildim ve meyvesini iyi şekilde verdi.”

“İlk bölümde Kimi’nin arkasında takılı kaldım, aslında ondan çok daha hızlıydım. DRS’nin ilk bölümde açık olmaması yardımcı olmadı. Çok şaşırtıcı bir durumdu.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Editör Cem Özel

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