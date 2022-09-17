Kvyat: "Halen gencim, F1 için asla 'asla' dememelisiniz"

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Temmuz ayında Indianapolis'te kariyerinin ilk NASCAR yarışına çıkan Kvyat, geçtiğimiz hafta Monza'da padoğu ziyaret etti.

Henüz 28 yaşındaki Kvyat aslında boş koltuklar için makul bir aday -fakat kendisinin önünde Rus olması gibi bir sorun mevcut.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında FIA, Rus sürücülerin bir taahhütname imzalamalarını, FIA bayrağı altında yarışmalarını ve Rusya'ya hiçbir şekilde destek göstermemelerini istiyor.

Kvyat'ın bir avantajı İtalyan lisansı altında yarışma şansına sahip olması, yine de bir F1 takımının Rus bir sürücüye şans vermek isteyip istemediği soru işareti.

2014-2020 sezonları arasında toplam 110 yarışa çıkan Kvyat, Toro Rosso, Red Bull ve AlphaTauri kariyerleri boyunca toplam 3 kez podyuma çıktı.

Boş geçtiği 2018 sezonunda Ferrari'nin yedek pilotluğunu yapan Kvyat, son olarak koltuksuz kalmasının ardından 2021 sezonunu Alpine yedek sürücüsü olarak geçirdi.

Monza'da Alpine'i ziyaret eden Kvyat, hem eski takım arkadaşlarıyla sohbet etti, hem de takım patronu Otmar Szafnauer ile görüştü -ancak takım, Fernando Alonso'dan boşalan koltuk için bir aday olmadığını da kendisine belirtti.

Daniil Kvyat, Renault R.S.18 Fotoğraf: Alpine

Yine de F1 şansının tamamen bitmediğini düşünen Kvyat, "Asla 'asla' dememeniz gerektiğini düşünüyorum, ancak şu an için zamanlama pek de ideal değil. Bir gün bu konuyu yeniden tartışabileceğimizi umuyorum.

"Şu anda NASCAR'da yarışıyorum ve burada hoş karşılanıyorum, herhangi bir sorun da yaşamadım. Bu sezon birkaç yarışa daha çıkmamı planlıyoruz."

"Mutluyum, her zaman bir NASCAR yarışında mücadele etmek istemişimdir, dolayısıyla bir rüyamın gerçeğe dönüştüğünü söyleyebilirim. Elbette aracı tamamen anlamam zaman alacak, fakat sabırlıyım ve doğru adımları atarsam uzun bir kariyerim olabilir. Ne kadar ilerleyeceğimi merak ediyorum."

"F1'in kalbimdeki yeriyse her zaman bambaşka. Halen çok gencim, umarım bir gün geri dönüşümü konuşabiliriz. Birçok pilot ara verdikten sonra bile ne kadar iyi olunabileceğini gösterdi." dedi.

Daniil Kvyat, Team Hezeberg, Hezeberg Systems Toyota Camry Fotoğraf: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images

Milliyeti ve ırkıyla ilgili her türlü sorunun üstesinden gelebileceği konusunda ısrar eden Kvyat, "Ben açık biriyim ve şunu söylemeliyim: hem Avrupa'da, hem ABD'de de çoğu kategoriden yeşil ışık aldım.

"Elbette her şeyin çok gergin olduğu bir dönem vardı, şimdi daha az gergin. Ama ne yazık ki bu durum görüşmelerin ilerleyişini biraz geriye attı."

"Şimdi tekrar müzakerelere başlamaya ve 2023 için neler çıkabileceğini görmeye açığım. Neyse ki bazı seçenekler var. Bana sorarsanız bu konuda hiçbir engel yok."

"İnsanlarda numaram var, beni nasıl bulacaklarını biliyorlar. Şu anda takım elbiseleri çekmiş durumdayım, bunu anında bir yarış tulumuyla değiştirebilirim -buna hazırım."

"F1'e dönmek benim için oldukça kolay; NASCAR aracına atlayıp sadece dört tur antrenman yapmak ve mücadeleye girişmek ise çok daha zor." dedi.

Kvyat'ın padoktaki en büyük müttefiki, Felipe Massa ve Charles Leclerc gibi isimlerin de menajerliğini yapmış Nicolas Todt.

Todt hakkında konuşan Kvyat, "Kendisini takdir ediyorum ve elbette onunla çalışmayı seviyorum. Fakat mevcut durum kendisi için kolay değil, parmaklarını şıklatıp bir fırsat yaratabilecek gibi durmuyor."

"Benim de kendi bağlantılarım var, bu da yardımcı oluyor, herkesle çok iyi kişisel ilişkiler kurdum. Ama dediğim gibi zamanlama çok önemli. Bazen kağıt üzerinde pek çok şey olumlu bir noktayı işaret edebilir ama gerçekte işler biraz farklı olabilir." dedi.