Kvyat: "Gridin en hızlı pilotu Hamilton"

Daniil Kvyat, Formula 1 kariyeri boyunca Jean-Eric Vergne, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Brendon Hartley, Alexander Albon ve Pierre Gasly gibi isimlerin takım arkadaşlığını yaptı.

Şu anda Formula 1'deki en deneyimli Rus pilot olan Kvyat, Sky Sports'un sorularını yanıtladı.

Kvyat, yarıştığı en iyi takım arkadaşının kim olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Tüm takım arkadaşlarım çok güçlü ve çok hızlıydı."

"En hızlılardan birisi Riccardo'ydu. Red Bull'da onunla iyi bir sezon geçirdim. Ama geri kalanı da çok hızlıydı."

Kvyat, Formula 1'deki en hızlı sürücünün ise Hamilton olduğunu söyledi.

Rus sürücü, “Gerçekler zaten onun yerine konuşuyor. Lewis Hamilton herkese karşı yarıştı ve kazandı. Mercedes aracında inanılmaz derecede iyi görünüyor." dedi.

Kvyat bir yıllık aradan sonra spora dönmüş ve geçen yıl Almanya Grand Prix'sinde podyuma çıkmıştı.

Bununla ilgili de, “Çok hoş bir andı. Daha önce artık Formula 1'de olamayacağımı düşünmüştüm. Bu yüzden bu podyum gerçekten büyük bir ödül oldu." dedi.

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