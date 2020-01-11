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Formula 1 / Son dakika

Kvyat, geri dönüş konusunda Gasly için iyi bir örnek

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Kvyat, geri dönüş konusunda Gasly için iyi bir örnek
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Çeviren: Cem Özel, Editör
11 Oca 2020 14:15

Daniil Kvyat, bir sürücünün nasıl geri dönüş yapabileceği konusunda, takım arkadaşı Pierre Gasly için kendisinin iyi bir örnek olduğunu söyledi.

2017’nin sonlarında Red Bull programından çıkartılan Kvyat, Ferrari’nin simülatör sürücüsü olarak geçirdiği bir senenin ardından 2019’da Toro Rosso’ya dönüş yapmıştı.

Sezon ortasında Gasly ile Alex Albon yer değiştirince, Kvyat’ın takım arkadaşı sezon ortasında değişmişti.

Red Bull akademisinden yeteri kadar iyi bir sürücü gelmeyince, Toro Rosso yeni sezonda da aynı sürücülerle yola devam etme kararı aldı.

Böylece her iki sürücü de, Red Bull’da bir boşluk oluşursa kendilerini tekrar kanıtlama şansına sahip.

Motorsport.com’a konuşan Kvyat, “Bu takımda yarışan herkesin çok yetenekli olduğunu düşünüyorum.”

“Bazıları, zamanlama konusunda şanssızdı, aynı benim Red Bull’da yarıştığım zamanki gibi. Takımda olmak için en iyi zamanlama değildi. Pierre için konuşmak istemiyorum, bu doğru olmaz.”

“Ancak elbette şimdi her şey yolunda. Red Bull’da kısa bir süre geçirdi ve Red Bull’dan gönderilseniz bile, önünde her şeyin mümkün olabileceğini gösteren iyi bir örnek var. İkimize de ikinci bir şans vermelerinin iyi olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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Kvyat, alternatif adayların sayısının azlığının da koltuklarını korumalarına yardım ettiğini kabul etti.

“Bazen zamanlama sizin için çalışır, bazen de size karşı çalışır.  Sonunda her şey sabırlı olmak, işinizi yapmak ve doğru zamanda doğru yerde olmakla ilgili.”

“Mevcut durumum veya geçmişteki durumum hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum, olan oldu. Olmayabilirdi, ancak oldu ve oldukça mutluyum.”

“Elbette Red Bull’a her zaman minnettarım. Bana karşı çok sert oldular, ancak ayrıca aynı zamanda çok iyi de oldular. Minnettar olduğum çok şey var ve umarım bu ilişki çok güçlü olmaya devam eder.”

Kvyat, yarışmadan geçirdiği 2018’in kendisine yeni bir anlayış kazandırdığını ve geri döndüğünde bunun kendisini daha güçlü hale getirdiğini söyledi.

“Her şeyi farklı bir açıdan gördüğünüzde, ‘Eğer bir şansım olursa, buna daha fazla sevgi ve tutkuyla yaklaşacağım.’ gibi düşünüyorsunuz.”

“Daha sonra da sene boyunca daha rekabetçi oluyorsunuz ve daha fazlasını istiyorsunuz. Bu normal.”

“Ne zaman kötü bir gün geçirsem, o günleri hatırlayıp ‘Tamam, yarış ne kadar kötü olursa olsun buradaki her günüm iyi’ diyorum ve devam ediyorum. Elbette geçirdiğim o zamanlar kesinlikle yardımcı oldu.”

Pierre Gasly, Toro Rosso STR14

Pierre Gasly, Toro Rosso STR14

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniil Kvyat Şimdi al , Pierre Gasly
Takımlar Toro Rosso Şimdi al
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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