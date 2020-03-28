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Formula 1 / Son dakika

Kvyat gelecekte boks maçına ve NASCAR'a katılmak istiyor

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Kvyat gelecekte boks maçına ve NASCAR'a katılmak istiyor
Ekleyen:
, Editör
28 Mar 2020 07:08

Daniil Kvyat, yapmayı sevdiği şeyler hakkında konuşurken gelecekte amatör bir boks maçına katılmak ve NASCAR'da yarışmak istediğini söyledi.

Daniil Kvyat, 2014 yılından bu yana -2018 hariç- Formula 1'de yarışıyor ve geçen yıl Toro Rosso ile Almanya yarışında sürpriz bir podyum elde etmeyi başardı.

Rus sürücü şu anda gridin tarz olarak en farklı isimlerinden birisi ve yapmak istediği şeyler ile hobileri hakkında konuştu.

Kvyat gelecekte boks maçlarına katılmak istediğini söyledi.

 Kvyat, “Hayatta gerçekten isterseniz yapabileceğiniz çok şey var. Tabii ki, yaptığınız işi tutkuyla sevmeniz, ona daha fazla zaman ayırmanız ve daha fazla çaba harcamanız çok önemli."

"Ama elbette bir denge yakalamanız gerekiyor."

"Birkaç hobim var; örneğin, gitar çalıyorum, çok fazla boks yapıyorum, her zaman yeteneklerimi geliştirmeye çalışıyorum. Kötü bir günden sonra ringde biraz çalışmak güzel ve tüm sıkıntıları unutuyorsunuz."

"Planlarım en azından NASCAR yarışına, bir Kings of Leon konserine katılmak ve belki de amatör bir boks maçına çıkmak."

"Bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçtiğinizde, aracın ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar yere basma gücü ürettiği göz önüne alındığında, özel hisler yaşıyorsunuz ve hepsini yönetmeniz gerekiyor. Bu, hangi hızda gelişeceğine bağlı."

"Yarışlara katılıyorum, çünkü yaşamın tadını daha keskin bir şekilde hissetmenizi sağlıyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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