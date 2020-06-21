Kvyat: "Geçmişte rahatsız olduğum şeyler artık beni rahatsız etmiyor"

Kvyat, GP3'te yaşadığı şampiyonluğun ardından 2014 yılında Toro Rosso ile F1'e adım atarken, 2015 yılında Red Bull'a geçmiş ve 2016 İspanya GP ile birlikte Toro Rosso'ya gönderilmişti.

2017 boyunca gösterdiği kötü performansın ardından Red Bull sürücü akademisinden çıkartıldı ve Ferrari'nin gelişim pilotu oldu.

Ancak 2019 sezonunda tekrar Red Bull bünyesine alındı ve Toro Rosso ile spora döndü. Rus sürücü, Almanya'daki yarışta Toro Rosso'yu 2008'den sonra ilk kez podyuma da çıkardı.

Önceki yıllara kıyasla daha sakin bir görüntü çizen Kvyat, Acast'in In The Pink podcastinde şöyle dedi: "Geçmişte bazen basın karşısına çıkmak beni çok rahatsız ediyordu. Ama şimdi bunun, işimin bir parçası olduğunu öğrenecek kadar büyüdüm."

"Dürüst olmak gerekirse bazen sinir bozucu olabiliyor. Mesela kötü bir gün geçirebilirsiniz ve sporumuzda, özellikle de pek çok yarış olduğu için iyi geçmeyen günleriniz oluyor."

"Bazen bir şey yolunuza gitmeyebiliyor. Ama sorun değil, kendinizi açıklamanız ve bununla yaşayıp, sayfayı çevirmeniz gerekiyor. Yani bunlar normal şeyşer."

"Tabii ki 19 yaşından beri Formula 1'deyim ve başlangıçta çok gençtim. Şimdi aradaki farkı gayet iyi görebiliyorum."

"Beni daha önce rahatsız eden şeyler, artık beni gerçekten rahatsız etmiyor."

Kvyat, geçen yıl baba olmuştu. Ancak bundan birkaç ay sonra kız arkadaşı Kelly Piquet'den ayrıldı.

Rus pilot son dönem sık sık boks yapıyor.