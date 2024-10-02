Kvyat: "Formula 1'de şampiyonluk için yarışabilirdim"
Daniil Kvyat'a göre şampiyonluk için mücadele edebilecek hızdaydı ancak doğru zamanda doğru yerde olmadı.
Daniil Kvyat, Toro Rosso, 3rd position, and the Toro Rosso team celebrate
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Daniil Kvyat Formula 1'deki son yarışına 2020 yılında çıktı; Bundan sonra Alpine takımının yedek sürücüsü oldu ve dayanıklılık yarışlarına katılmaya başladı.
Daniil, Hollandalı Formule 1 dergisine verdiği yeni bir röportajda, Formula 1 kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Rus pilot şöyle dedi: “Formula 1 kariyerimi değerlendirirken karışık duygular içindeyim."
"Geriye dönüp baktığımda her zaman en üst seviyeye ulaşamadığımı görüyorum."
"Şampiyonluk için mücadele edebilecek potansiyele sahiptim ancak Formula 1'de kazanmak ya da kaybetmek pek çok faktöre bağlı."
"Sürücü elindeki araca bağlıdır. Aslında kimin birinci, beşinci ya da onuncu olacağını belirleyen şey araçtır. Başka bir deyişle, en iyi aracın direksiyonuna geçebilmek için şansın sizin yanınızda olması gerekiyor."
"Elbette kazanmak için pek çok şeyi doğru yapmanız gerekiyor ama koşullar da sizin tarafınızda olmalı."
"Benim durumumda, her zaman benim lehime olmadı."
"Yeteneğimi biliyorum ve iyi bir araçla kesinlikle şampiyonluk için çekişebileceğimi biliyorum. Yüksek sesle konuşmayı sevmem, bu yüzden kolaylıkla kazanırdım demeyeceğim, çünkü Formula 1'de rekabet çok üst seviyede."
"Bu her zaman böyle oldu ve böyle de olmaya devam etmeli. İşte bu yüzden hepimiz bu şampiyonada yarışmak istiyoruz."
"Geriye dönüp baktığımda, Red Bull'daki şansımın, en hafif tabirle aracın çok iyi olmadığı bir zamanda geldiğini fark ediyorum."
"Max Verstappen ve Sebastian Vettel, Red Bull'daki dönemlerinde çok güçlü bir araçla yarışma şansı yakaladılar.
"Benim dönemimde koşullar böyle olmak zorundaydı."
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