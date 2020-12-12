Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
FP3:
03 Saat
:
11 Dakika
:
31 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "Formula 1'de hâlâ yapabileceğim çok şey var"

paylaşım
yorumlar
Kvyat: "Formula 1'de hâlâ yapabileceğim çok şey var"
Ekleyen:
, Editör

Daniil Kvyat, sezon sonunda F1'den ayrılsa bile, gelecekte geri dönmek istediğini çünkü spor için yapabileceği hâlâ çok şey olduğunu söyledi.

Daniil Kvyat, katıldığı 109 F1 yarışının 44'ünden puanla ayrılırken, ikisi Red Bull'da ve biri Toro Roso'da olmak üzere üç podyum elde etti.

Kvyat, zaman zaman iyi performanslar sergilese de, istikrarlı sonuçlar alamamasından ötürü koltuğunu kaybedecek gibi görünüyor.

Kvyat'ın AlphaTauri'deki koltuğuna Red Bull'un genç yeteneği Yuki Tsunoda'nın geçmesi bekleniyor.

Bu, Rus pilotun 2018'den sonra bir başka yılı daha yarışsız geçireceği anlamına gelebilir.

Daha önce AlphaTauri'de kalma şansının neredeyse hiç olmadığını söyleyen Kvyat, RaceFans.net ile yaptığı özel röportajda, "Formula 1'de hâlâ yapacak çok şeyim varmış gibi hissediyorum."

"Bir gün bir şansa sahip olabilirsem dünya şampiyonluğu için savaşabileceğimi biliyorum, bu sadece bir zaman meselesi."

"Kariyerime baktığımda, bazen zamanlamam harikaydı, bazense değil."

"Bu, zor bir spor. Rekabet çok yüksek ve aynı zamanda politika da var. Ancak bu, normal. Burada geçirdiğim yıllardan sonra bunu kabul edebilirim."

"Yılın sonunda Sakhir gibi güçlü bir hafta sonu çıkardığım için çok mutluyum, bu sayede insanların hafızasında kalabilirim ve 2022'de geri dönebilirim." dedi.

Tsunoda-AlphaTauri anlaşmasının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bottas: "Henüz tamamen mutlu değiliz"

Önceki haber

Bottas: "Henüz tamamen mutlu değiliz"

Sonraki haber

Wolff, Hamilton'ın formuna şaşırmış

Wolff, Hamilton'ın formuna şaşırmış
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Fernando Alonso, V10 motorlu Renault R25 ile Abu Dhabi'yi inletmeye başladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fernando Alonso, V10 motorlu Renault R25 ile Abu Dhabi'yi inletmeye başladı!

Wolff, Hamilton'ın formuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Hamilton'ın formuna şaşırmış

Schumacher: "2021 hedefleri konusunda gerçekçi olmalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "2021 hedefleri konusunda gerçekçi olmalıyız"

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Raikkonen: "Bu motoru ve vites kutusunu zaten yarışta kullanmayacaktık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Bu motoru ve vites kutusunu zaten yarışta kullanmayacaktık"

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

F1 sözcüsü, Domenicali-Ferrari iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 sözcüsü, Domenicali-Ferrari iddialarını yalanladı

Son Haberler

Schumacher: "2021 hedefleri konusunda gerçekçi olmalıyız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "2021 hedefleri konusunda gerçekçi olmalıyız"

Wolff, Hamilton'ın formuna şaşırmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Hamilton'ın formuna şaşırmış

Kvyat: "Formula 1'de hâlâ yapabileceğim çok şey var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "Formula 1'de hâlâ yapabileceğim çok şey var"

Bottas: "Henüz tamamen mutlu değiliz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Henüz tamamen mutlu değiliz"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fernando Alonso, V10 motorlu Renault R25 ile Abu Dhabi'yi inletmeye başladı!

18s
2
Formula 1

Wolff, Hamilton'ın formuna şaşırmış

50 dk
3
Formula 1

Schumacher: "2021 hedefleri konusunda gerçekçi olmalıyız"

30 dk
4
Formula 1

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

16s
5
Formula 1

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı

13s

Son Haberler

Schumacher: "2021 hedefleri konusunda gerçekçi olmalıyız"
F1

Schumacher: "2021 hedefleri konusunda gerçekçi olmalıyız"

Wolff, Hamilton'ın formuna şaşırmış
F1

Wolff, Hamilton'ın formuna şaşırmış

Kvyat: "Formula 1'de hâlâ yapabileceğim çok şey var"
F1

Kvyat: "Formula 1'de hâlâ yapabileceğim çok şey var"

Bottas: "Henüz tamamen mutlu değiliz"
F1

Bottas: "Henüz tamamen mutlu değiliz"

Russell: "Puan alabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
F1

Russell: "Puan alabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Son Videolar

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.