Kvyat: "Formula 1'de hâlâ yapabileceğim çok şey var"

Daniil Kvyat, katıldığı 109 F1 yarışının 44'ünden puanla ayrılırken, ikisi Red Bull'da ve biri Toro Roso'da olmak üzere üç podyum elde etti.

Kvyat, zaman zaman iyi performanslar sergilese de, istikrarlı sonuçlar alamamasından ötürü koltuğunu kaybedecek gibi görünüyor.

Kvyat'ın AlphaTauri'deki koltuğuna Red Bull'un genç yeteneği Yuki Tsunoda'nın geçmesi bekleniyor.

Bu, Rus pilotun 2018'den sonra bir başka yılı daha yarışsız geçireceği anlamına gelebilir.

Daha önce AlphaTauri'de kalma şansının neredeyse hiç olmadığını söyleyen Kvyat, RaceFans.net ile yaptığı özel röportajda, "Formula 1'de hâlâ yapacak çok şeyim varmış gibi hissediyorum."

"Bir gün bir şansa sahip olabilirsem dünya şampiyonluğu için savaşabileceğimi biliyorum, bu sadece bir zaman meselesi."

"Kariyerime baktığımda, bazen zamanlamam harikaydı, bazense değil."

"Bu, zor bir spor. Rekabet çok yüksek ve aynı zamanda politika da var. Ancak bu, normal. Burada geçirdiğim yıllardan sonra bunu kabul edebilirim."

"Yılın sonunda Sakhir gibi güçlü bir hafta sonu çıkardığım için çok mutluyum, bu sayede insanların hafızasında kalabilirim ve 2022'de geri dönebilirim." dedi.

Tsunoda-AlphaTauri anlaşmasının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.