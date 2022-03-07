Kvyat, FIA'nın Rus sürücülere getirdiği zorunlukları kabul etmeyi reddetti

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Daniil Kvyat, son olarak 2020 yılında AlphaTauri ile Formula 1'de yer almış ve 2021 yılı için koltuğunu Yuki Tsunoda'ya kaybetmişti.

2021'i Alpine'in yedek pilotu olarak geçiren Kvyat, 2022 sezonunda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP2 kategorisinde G-Drive Racing ile yarışacaktı ve aynı zamanda Le Mans 24 Saat'e katılması planlanıyordu.

Fakat Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından işler değişti ve FIA, Rus/Belaruslu sürücülerin/takımların yarışlara katılımıyla alakalı kısıtlamalar getirdi.

Rus ve Belaruslu sürücülerin bu yıl yarışabilmesi için ülkelerinin ulusal sembollerini ve bayraklarını kullanmayı reddetmesi de dahil olmak üzere bir dizi şartı kabul etmesi gerekiyor.

Bu şartlar şöyle:

Rus/Belarus ulusal sembollerinin, renklerinin veya bayraklarının kamuya açık yerlerde ve sosyal medya platformlarında gösterilmesi yasaktır.

Rus/Belarus bayraklarının, amblemlerinin, sembollerinin ve ülkeyle bağlantılı kelimelerin, üniforma, giysi, aksesuar ve diğer kişisel eşyalarda yer alması yasaktır.

FIA tarafından kontrol edilen herhangi bir etkinlikte veya alanda Rus/Belarus milli marşının söylenmesi veya çalınması kurallara aykırıdır.

FIA'nın çıkarlarına zarar veren yorumlar, eylemler veya davranışlar, özellikle de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik her türlü destek yasaktır.

Nikita Mazepin, Haas'taki koltuğunu kaybetmemek adına bu belgeyi imzalamayı kabul etmeyi düşünüyordu. Fakat G-Drive'ın sahibi Roman Rusinov bunu reddetti ve bu yüzden takım, yeni sezonda WEC gridinde olmayacak.

FIA şartlarını imzalamak için gereken son tarih 4 Mart TSi 22:00 olarak açıklanmıştı. RacingNews365, Daniil Kvyat'ın da tıpkı G-Drive Racing ve Rusinov gibi belgeyi imzalamadığını öğrendi.

Kvyat bu sebeple artık sadece dayanıklılık şampiyonasında değil, FIA himayesinde düzenlenen diğer serilerde de yer alamayacak. Rus sürücü konu hakkında açıklamada bulunmayı reddetti.

Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images