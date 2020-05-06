Kvyat, Ferrari ile testin ardından "ne pahasına olursa olsun" geri dönmek istemiş

Kvyat, 2017 sezonunun sonuna doğru Toro Rosso'dan gönderildi ve 2018'de Ferrari'nin geliştirme sürücülerinden biri olarak atandı.

Aradan geçen bir yılın ardından Kvyat'a Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko tarafından ikinci bir F1 şansı daha verildi. Rus pilot, 2019 yılında Toro Rosso'ya katıldı ve önce Alexander Albon, sonra da Pierre Gasly'nin takım arkadaşı oldu.

2018 Ferrari simülatöründaki görevinin bir parçası olarak Kvyat, Nisan ayında Ferrari'nin Fiorano test pistinde Pirelli'nin ıslak zemin lastiklerini test etti. Ferrari SF71H ile yapılan bu test, Kvyat üzerinde büyük bir etki bıraktı ve Formula 1'e geri dönmeye olan kararlılığını arttırdı.

“Bu benim için çok duygusaldı, çünkü Fiorano'da bir Ferrari sürüyordum. Gerçekten havalıydı. Altı ay boyunca hiçbir şey kullanmamıştım ve bundan çok keyif alıyordum."

“O gün Formula 1'e ne pahasına olursa olsun geri dönmek istediğimi anladım, çünkü yapmak istediğim şey buydu, en iyi olduğum şey de buydu. Ayrıca bu testte çok güçlü, çok tutarlı ve iyi tur zamanlarım vardı. Herkes oldukça mutluydu."

Toro Rosso ve Red Bull'da dört mevsim F1 deneyimine rağmen Kvyat, Ferrari testinden önce gergin olduğunu hissetti.

“Kahvaltıda çok gergin olduğumu hatırlıyorum. Kendi kendime 'Tamam, sadece piste çıkış turunda spin atmamaya çalış' dedim çünkü bir süredir araç kullanmamıştım ve biraz endişeliydim. Ama neyse ki aracı sürmeye başladım, daha sonra fren yaptım ve her şey iyiydi."

Daniil Kvyat, Ferrari SF71H Photo by: Pirelli

Toro Rosso'dan ayrılması ve daha sonra boşta kalmasının ardından uzun süre düşündüğünü söyleyen Kvyat, Ferrari'deki gelişim pilotluğu rolünün sporda geçirdiği zorlu süreçten sonra kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Kvyat, 2016 sezonundaki ilk dört yarışın ardından Red Bull'dan Toro Rosso'ya gönderildi. 2017'nin ikinci yarısında da programdan tamamen çıkarıldı.

"O kadar da kolay olmayan bir dönemin ardından molaya ihtiyacım olduğunu hissettim. Evde biraz zaman geçirmek, zihninizi boşaltmak ve bazen hiçbir şey yapmayacağımı bilerek antrenman yapmak çok güzeldi.

“Hâlâ Ferrari için gelişim pilotluğu yapmak gibi, son derece beğendiğim bir işim vardı ve ben İtalyan takımlarını gerçekten çok seven biriyim. Ferrari'nin büyük bir tarihi var."

"Tabii ki istediğim iş değildi, ama takıma katkı verdiğimi hissettim ve aracın gelişimine yardım ediyordum. Onlar için elimden gelenin en iyisini yaptığımı hissettiler ve bu işi bir şekilde yerine getirmek son derece tatmin ediciydi."