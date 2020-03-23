Kvyat, Ferrari ihtimalini reddetmiyor

Kvyat, 2014 yılında Toro Rosso'da mücadele ederken, 2015 yılında Red Bull'a geçmiş ve 2016 İspanya GP ile birlikte Toro Rosso'ya gönderilmişti.

2017 boyunca gösterdiği kötü performansın ardından Red Bull sürücü akademisinden çıkartıldı ve Ferrari'nin gelişim pilotu oldu.

2019'da Toro Rosso ile F1'e dönen Kvyat, geçen yıl Almanya'da podyuma çıktı ve yeniden dikkat çekici bir performans sergilemiş oldu.

Rus sürücünün bu yıl iyi bir performans göstermesi halinde rakip takımların dikkatini çekebileceği düşünülüyor ve Ferrari'nin kendisini değerlendirip değerlendirmeyeceği bilinmiyor.

Birlikte çalıştığı ve iyi anlaştığı Ferrari ihtimali sorulduğunda Rus pilot, "2021'de Ferrari'ye geçmeyi düşünüyor muyum? Burada, yani AlphaTauri'deyim ve burada başarı elde etmem gerekiyor. Gelecek üzerinde kontrolüm yok. Geleceği asla bilemeyeceğiniz bir spordayız. Şimdi AlphaTauri'de iyi olmayı düşünmeliyim, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Birlikte iyi bir test dönemi geçirdik, Melbourne'de yarışamadığımız için çok üzüldüm."

"Elbette diğer tarafta yarış kazanmak istiyorum. Formula 1'de zaferler istiyorum. Motivasyonum çok yüksek, her sezon daha fazlasını başarmak istiyorum." yanıtını verdi.

Günümüzün en iyi pilotunun kim olduğu sorusuna Kvyat, "Lewis Hamilton." yanıtını verdi ve şöyle devam etti: "Çocukken, Michael Schumacher'in yarışlarını takip ederdim, benim için bir kahramandı, Michael pistte ve pist dışında harikaydı. Zaferlerini izlemek çok ilginçti."

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