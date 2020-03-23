Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
248 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Kvyat, Ferrari ihtimalini reddetmiyor

paylaşım
yorumlar
Kvyat, Ferrari ihtimalini reddetmiyor
Ekleyen:
, Editör
23 Mar 2020 13:07

Daniil Kvyat, 2020'ye iyi başlaması halinde 2021'de Ferrari'ye geçme ihtimalini reddetmediğini söyledi.

Kvyat, 2014 yılında Toro Rosso'da mücadele ederken, 2015 yılında Red Bull'a geçmiş ve 2016 İspanya GP ile birlikte Toro Rosso'ya gönderilmişti. 

2017 boyunca gösterdiği kötü performansın ardından Red Bull sürücü akademisinden çıkartıldı ve Ferrari'nin gelişim pilotu oldu.

2019'da Toro Rosso ile F1'e dönen Kvyat, geçen yıl Almanya'da podyuma çıktı ve yeniden dikkat çekici bir performans sergilemiş oldu.

Rus sürücünün bu yıl iyi bir performans göstermesi halinde rakip takımların dikkatini çekebileceği düşünülüyor ve Ferrari'nin kendisini değerlendirip değerlendirmeyeceği bilinmiyor.

Birlikte çalıştığı ve iyi anlaştığı Ferrari ihtimali sorulduğunda Rus pilot, "2021'de Ferrari'ye geçmeyi düşünüyor muyum? Burada, yani AlphaTauri'deyim ve burada başarı elde etmem gerekiyor. Gelecek üzerinde kontrolüm yok. Geleceği asla bilemeyeceğiniz bir spordayız. Şimdi AlphaTauri'de iyi olmayı düşünmeliyim, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Birlikte iyi bir test dönemi geçirdik, Melbourne'de yarışamadığımız için çok üzüldüm."

"Elbette diğer tarafta yarış kazanmak istiyorum. Formula 1'de zaferler istiyorum. Motivasyonum çok yüksek, her sezon daha fazlasını başarmak istiyorum." yanıtını verdi.

Günümüzün en iyi pilotunun kim olduğu sorusuna Kvyat, "Lewis Hamilton." yanıtını verdi ve şöyle devam etti: "Çocukken, Michael Schumacher'in yarışlarını takip ederdim, benim için bir kahramandı, Michael  pistte ve pist dışında harikaydı. Zaferlerini izlemek çok ilginçti."

Alakalı video

Sonraki haber
Ocon: "Mercedes, DAS'ı ben takımdan ayrıldıktan sonra çıkardı"

Önceki haber

Ocon: "Mercedes, DAS'ı ben takımdan ayrıldıktan sonra çıkardı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
81 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ocon: "Mercedes, DAS'ı ben takımdan ayrıldıktan sonra çıkardı"

53dk
2
Formula 1

"Mercedes'e geçiş, McLaren için maliyetli olacak"

3
Formula 1

İzole günlerde izlenebilecek en iyi 13 motor sporları filmi

4
Formula 1

Hamilton, Coronavirüs salgınına rağmen "sorumsuzca" davrananları eleştirdi

2s
5
Formula 1

Kvyat, Ferrari ihtimalini reddetmiyor

8dk

Son Videolar

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1
49dk

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj 06:49
Formula 1

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj

Son Haberler

Kvyat, Ferrari ihtimalini reddetmiyor
F1

Kvyat, Ferrari ihtimalini reddetmiyor

Ocon: "Mercedes, DAS'ı ben takımdan ayrıldıktan sonra çıkardı"
F1

Ocon: "Mercedes, DAS'ı ben takımdan ayrıldıktan sonra çıkardı"

Resmi: 2020 Azerbaycan GP ertelendi
F1

Resmi: 2020 Azerbaycan GP ertelendi

Hamilton, Coronavirüs salgınına rağmen "sorumsuzca" davrananları eleştirdi
F1

Hamilton, Coronavirüs salgınına rağmen "sorumsuzca" davrananları eleştirdi

Mateschitz, Red Bull Ring'deki hiçbir çalışanı işten çıkarmayacak
F1

Mateschitz, Red Bull Ring'deki hiçbir çalışanı işten çıkarmayacak

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.