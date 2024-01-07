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Kvyat: "F1'e dönmek istiyorum ama bu 'Netflix senaryosu' gibi olur"

Eski Formula 1 pilotu Daniil Kvyat, spora geri dönmek istediğini gizlemiyor fakat buna pek de ihtimal vermiyor.

Editör Ezel Tan
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Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Daniil Kvyat, kısa Formula 1 kariyerinde pek çok şey yaşadı ve 2020 sezonunun sonunda spora veda etti.

Şimdilerde dayanıklılık yarışlarında yer alıyor ve Formula 1 defteri kendisi için kapanmış gibi görünüyor.

F1'e konuşan Kvyat, sözlerine seriden ayrıldıktan sonra neler yaptığını yorumlayarak başladı: "NASCAR'da birkaç yarışa katıldım ve bundan gerçekten keyif aldım."

"Orada sıfırdan başlamak zorunda kaldım ama bu bana çok iyi geldi. O seride her şey oldukça basit ve anlaşılır. Pist üstündeki mücadele çılgınca."

"Şimdi WEC'te yarışıyorum, program gayet iyi ve tamamen farklı bir yarış tarzı var. Buna da uyum sağlamam ve bazı detayları öğrenmem gerekiyor"

"Farklı araçlar kullanmayı seviyorum, bu faydalı bir beceri ve sanırım değişiklik yapmak benim için daha kolay."

"Bir yarışçı olarak sürekli ilerleme kaydetmek istiyorum."

Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1

Sonrasında kendisine olası bir Formula 1'e dönüş soruldu.

Kvyat, "Helmut Marko ile zaman zaman görüşüyorum. Son zamanlarda Franz Tost ile de temas halindeydim. Şimdi emekli olduğu için onunla kayak yapmaya çalışacağım."

"Formula 1'de neler olup bittiğini her zaman takip ediyorum. Nerede yarışırsam yarışayım, sürüş tarzımın F1'de kullandığımla hemen hemen benzer olduğunu hissediyorum."

"Şu anda benim için en kolay şey bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçmek ve onu tekrar limitlerine kadar kullanmak olur."

"Eğer tekrar F1'e dönersem, bu daha çok Hollywood ya da Netflix senaryosu olur. Fakat neden olmasın?" dedi.

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