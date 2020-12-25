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Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "F1'de yapabileceğim daha çok fazla şey var"

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Kvyat: "F1'de yapabileceğim daha çok fazla şey var"
Ekleyen:
, Editör

Daniil Kvyat thinks he still has a lot more to offer in Formula 1, especially as he feels only now fully capable of delivering for a top outfit.

Rus pilot, AlphaTauri'nin gelecek sene kadrosuna Yuki Tsunoda'yı dahil etmesinin ardından, 2021'i kenarda geçirecek gibi duruyor.

Kvyat, 2022'de F1'e geri dönme isteği ile beraber, gelecek sene için yedek pilot olarak görev yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Kvyat'ın açıklamaları şu şekilde: "Normalde 2022, geri dönmek için mantıklı bir sene olurdu, çünkü yeni kurallar geliyor ve takımların deneyimli sürücülere ihtiyacı var."

"Size şunu söylemeliyim ki deneyim aslında çok önemli bir şey, özellikle yeni kurallar işin içine girdiğinde. Geri dönebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım, çünkü spora katacağım çok fazla şeyin olduğuna inanıyorum."

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Kvyat bu seneki aracın kendine daha iyi uymasının ardından, takım arkadaşı Pierre Gasly'ye karşı iyi bir mücadele sergilediğini hissettiğini, ancak Monza'da olan olayların, sezon boyunca olan mücadelelerinde farklı bir rol oynadığına inandığını söyledi. 

"Tabii ki bu sene onun (Pierre Gasly) aldığı galibiyet benim yaptığım iyi şeyleri gölgeledi, ancak bu da normal. Gerçekten fantastik bir yarış geçirdi, ancak genelde daha komple bir sürücü olduğuma inanıyorum."

"Her ne kadar etrafımdaki ve geleceğim üzerindeki baskı çok yüksek olsa da, hâlâ %100'ümün üzerinde performans gösteriyorum, ki gelecekte bu durum benim için biraz problemli oldu."

Kvyat, potansiyelinin tamamını sadece şu anda gösterebildiğini hissettiğini söyledi ve sonrasında kariyerinin, gençlik zamanlarında elinden kayıp gittiğini düşündüğünü belirtti. 

"Bence F1'deki kariyerim çok hızlıydı, yani bazen her şey çok hızlı oldu gibi."

"F1'deki ilk dönemimde neler olduğunu anlamadım bile. GP3'ün hemen ardından Formula 1'e geçtim. Toro Rosso'ya gittim, güçlü bir sene geçirdim ve bir sene sonrasında hemen Red Bull'a yükseltildim."

"Red Bull ile güçlü bir sezon geçirdikten sonra da zaten neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Sonrasında da birkaç zorlu yıl geçirdim."

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Bence F1'de her zaman deneyim eksikliğine sahip oldum, çünkü her şey çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ve 2019'da geri döndüğümde de tamamen farklı bir yaklaşıma sahip oldum."

"Önceden yaptığım her şeyi unutmuş değişim, sadece bir şekilde temiz bir sayfayla başladım: bir nevi bir çaylak gibi. Ancak burada yeni şeyler öğrenmeyi başardım ve aynı zamanda gelişmeyi başardığımı da hissedebiliyorum."

"Formula 1'deki son iki senemde daha komple bir pilotmuşum gibi hissediyorum ve sadece şu anda her zaman yüksek bir seviyede sürebilecekmişim gibi hissediyorum. Aynı zamanda, eğer şu anda yüksek bir takımla yarışma fırsat gelirse tamamen farklı bir durum ortaya çıkardı."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniil Kvyat
Editör Efe Kahya

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