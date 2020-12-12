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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Kvyat: "F1 kariyerimdeki en iyi turdu"

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Kvyat: "F1 kariyerimdeki en iyi turdu"
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Abu Dhabi'de AlphaTauri ile muhtemelen son sıralama seansına çıkan Daniil Kvyat, kariyerinin en iyi turunu attığını söyledi.

Kvyat'ın AlphaTauri ile olan anlaşması Abu Dhabi GP itibariyle sona erecek. Rus pilotun gelecek sene için bir anlaşması bulunmuyor ve onun yerini gelecek sene Yuki Tsunoda'nın alması bekleniyor.

AlphaTauri Abu Dhabi'deki sıralamalarda iki pilotuyla birden son seansa kaldı. Pierre Gasly seansı 10. sırada tamamlarken Kvyat 7. olmayı başardı.

Kvyat, "Bunu söylemeyi pek sevmiyorum ancak muhtemelen F1 kariyerimdeki en iyi turdu."

"Gerçekten çok iyiydi. Çok mutluyum. Güçlü bir turdu. Yarın ilginç bir yarış olacağını düşünüyorum. Bugün sağlam bir temel attık. Umarım yarın da güçlü bir yarış geçiririz."

"Sanırım ben ve garajın benim tarafımda yer alanlar aracı daha iyi anladılar. Araçtan tam olarak istediğim şeyi aldım. Cumartesi günü de çok hızlı olabilirim. Bunu anlamak bizim için iyi bir ders oldu."

"Sezonun ikinci yarısında, özellikle son 3-4 yarışta araçta çok mutlu hissettim. Bugün aracı gerçekten sevdiğimin bir doğrulaması oldu." dedi.

 

Gelecek sene ne yapacağı konusunda Kvyat, "Dürüst olmam gerekirse, uzun zamandır bunu söylüyorum... Gelecek sene F1'de olacağımı düşünmüyorum. Bilmiyorum."

"Ancak çok uzun zamandır haber gelmiyor, bu yüzden resmi olmayan bir şey söylemek istemiyorum. Belki de Dr Marko odasında oturmuş her şeyi yeniden düşünüyordur. Bilmiyorum."

"Gelecek hakkında her şeyi Helmut biliyor. Bu konuları ona sorarsanız daha iyi olur. Ne olursa olsun ben her zaman zorlamaya devam ediyorum. Gelecek sene burada olup olmayacak olmamın önemi yok. Son 3-4 yarıştır, son 3-4 sıralamalardır çok güçlüydük. Bu açıdan gelecek sene burada olmasam bile 2022'de geri dönebilmek için iyi bir temel oluşturduk."

"Geçen hafta mükemmel bir tur attım. Bugün sıralamalarda yine mükemmel tur attım. Tüm bunlar 2022 için iyi bir temel. Geri dönmek istiyorum. Doğru araçta şampiyonluk mücadelesi verebileceğimi biliyorum. Bu konuda şüphem yok." 

"2022 için tabii ki insanlarla görüşüyoruz. Menajerim Nicolas da görüşüyor. Bu sene sezon çok geç bitiyor. Bu yüzden gelecek seneyi çok fazla düşünerek acele etmek istemiyorum. Göreceğiz."

"Her şey açık. Birçok şeye açığım. Bir numaralı hedef, gelecek sene F1'de olmazsam 2022'de geri dönmek olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Daniil Kvyat
Editör Abdullah Çelik

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