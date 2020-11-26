Kvyat doğruladı: "2021'de AlphaTauri'de kalma ihtimalim düşük"

AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat'ın kontratı yıl sonunda sona erecek ve yerini Yuki Tsunoda'nın alması bekleniyor.

Bahreyn'de konuşan Kvyat, "Her şeyi biliyorsunuz, durum aynı. Yeni bir haber yok ve size sadece daha önce verdiğim cevabı söyleyebilirim."

"Önümüzdeki yıl takımda kalma şansımın çok az olduğunu biliyorum. Her şey işlerin gelişimine ağlı. Zihinsel olarak önümüzdeki üç yarışa odaklandım. Geleceği düşünmüyorum."

"Gelecek yarışlarda takım için mümkün olan en iyi sürüşü yapmak için buradayım. Sonra neler olacağını göreceğiz. Konsantrasyonumu kaybetmiyorum ve sadece kalan üç yarışı düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım çünkü bunu hak ediyorlar."

"Bu yıl inişler ve çıkışlarımız oldu. Ama son zamanlarda giderek daha iyiye gidiyoruz. Bunu devam ettirip, yılı en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Sonrasında geleceğin neler getireceğini göreceğiz."

"Kalan yarışlar için kendime belirli hedefler koymadım. Kalsam da ayrılsam da, kalan üç yarışta elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." dedi.

Kvyat, takımdan ayrılsa bile gelecekte geri dönmeye çalışacağını söyledi.

"Beni takıma çağırdılar çünkü 2019 ve 2020 için bana ihtiyaçları vardı. Görevim bu iki yılda mümkün olan en iyi şekilde çalışmaktı ve sonrasında... Geleceğin ne getireceğini görecektik. Geçmişte ve bu yıl, takım için elimden gelen her şeyi yaptığıma inanıyorum. Harika işler yaptık ve mutluyum."

"Her şey sonuçları hangi açıdan değerlendireceğine bağlı. Bu, F1'deki son sezonumsa performansımı takdir ediyorum. 110 yarışa katıldım, birkaç kez podyuma çıktım ve o kadar da kötü değil."

"Diğer tarafta şampiyonluk savaşı vermek istedim ve bu yüzden her zaman daha fazlasını isteyeceğim. Bir şans elde etmek için geri dönmeye çalışacağım. Kariyerim bana bir şans olabileceğini gösteriyor. Ancak doğru zamanda doğru yerde olmak da önemli."

"Şampiyonluk savaşı verebilmeniz için pek çok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Her şeye rağmen her zaman tüm gücümle savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."