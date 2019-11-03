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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Kvyat ceza aldı, Perez onuncu oldu

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Kvyat ceza aldı, Perez onuncu oldu
Ekleyen:
, Editör
3 Kas 2019 21:19

Daniil Kvyat, Sergio Perez'le yaşadığı temastan ötürü zaman cezası aldı ve onunculuğu kaybetti.

Daniil Kvyat, Meksika GP'de son turda Nico Hulkenberg ile temas yaşayınca zaman cezası almış ve puanı kaybetmişti.

Bu kez Amerika GP'de Sergio Perez'i geçmeye çalışan Rus sürücü, bu kez Meksikalı pilotla temas yaşadı.

Kvyat rakibini geçmeyi başardı ancak yarışın hemen ardından hakemler, olayda Kvyat'ı suçlu buldu ve onuncu sırada finiş gören Kvyat'a beş saniye zaman cezası verildi.

Perez, Kvyat'ın kendisini sarı bayraklar altında yakaladığını ve 15. virajda pist dışına ittiğinden şikayetçiydi.

Olayda Perez'in ön kanadı ve süspansiyonu hasar gördü.

Kvyat sonuç olarak beş beş saniye zaman cezası aldı ve 10. sıradan 12. sıraya geriledi.

Perez böylelikle onunculuğa, Kimi Raikonen ise 11.liğe çıktı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Editör Kemal Şengül

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