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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Kvyat: "Cesur yarışarak dördüncü oldum"

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Kvyat: "Cesur yarışarak dördüncü oldum"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

AlphaTauri Formula 1 pilotu Daniil Kvyat, Imola'da cesur yarışması sayesinde dördüncü olduğunu düşünüyor.

Kvyat, kendisinin önünde yer alan takım arkadaşı Pierre Gasly'nin 5. sırada giderken yarış dışı kalmasının ardından kendi evinde yarışan takımı için günü kurtaran isim oldu.

Yarışa 8. sıradan başlayan ve uzun süre pozisyon kazanamayan Kvyat, Max Verstappen'in kazası sonrası piste giren güvenlik aracının ardında 7. sıradaydı.

Kvyat, yeni yumuşak lastiklerini çok iyi kullanarak kalan bölümde Sergio Perez, Alex Albon ve Charles Leclerc'i geride bırakarak 4. sırada yarışı tamamladı.

Kvyat böylece, geçen seneki Almanya'da aldığı üçüncülüğün ardından en iyi yarış sonucunu almış oldu.

Kvyat, "Gerçekten iyi bir yarıştı. İyiydi, güçlü sonuç aldık. Ve evet, tabii ki podyumu düşünüyorum çünkü yakındı."

"Yeniden startta gerçekten zordu ancak iyi ataklar yapmayı başardım. Daniel lastiklerini ısıtmıştı. Evet, çok zordu. Son ana kadar çok yakındı ancak bugün cesur bir şekilde yarışmak zorundaydım. Çok eğlendim." dedi.

Güvenlik aracı sonrası için konuşan Kvyat, "Güvenlik aracının ardından 'İşte şimdi zamanı' dedim. Kendime güveniyordum. Eski tarz pistleri seviyorum. Belki yanlış zamanda yarışan eski tarz bir adamımdır!"

"Her zaman daha fazla potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Hem takım olarak, hem de pilot olarak buna inanıyorum. Sene boyunca araç içerisinde daha rahat hissetmeye devam ettim."

"Anlamamız gereken bazı şeyler vardı. Garajın benim tarafımda olan ekibin bunu daha iyi anladığını düşünüyorum. Keşke onları, aracı nasıl daha iyi çalıştırabileceğimizi en başında anlasaydık. Ancak o noktaya geldik. Spa'da iyi bir adım attık."

"Pierre bu sene çok hızlıydı. Ancak Spa'dan beri iyi bakarsanız, gerçekten akındık ve rekabetçiydik. Bugün iyi bir gündü. Bugün çok güçlü bir yarış geçirmek ve güçlü sonuç almak önemliydi. Bu yüzden mutluyum." dedi.

 

AlphaTauri, şu anda Ferrari'nin 14 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor ve takımın hedefi sene sonunda Ferrari'yi geçebilmek.

Kvyat, "Bugün sadece birkaç puan fazla alabildik. Hiç yoktan iyidir. Tabii ki sezon sonuna kadar çok yakın mücadele olacak. Performanslarımız benzer görünüyor."

"Bazen sıralamalarda etkileyici görünüyorlar ancak yarışta yakalıyoruz. Şampiyonada onları mağlup edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabii ki hedefimiz bu ancak bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Bunu çok fazla düşünmemeliyiz. Kendi işimize odaklanmamız lazım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Daniil Kvyat
Editör Adam Cooper

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