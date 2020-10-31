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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Kvyat: "Bu pist gerçekten keyifli"

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Kvyat: "Bu pist gerçekten keyifli"
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AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, Emilia-Romagna GP'nin gerçekleştirileceği Imola'da yaşadıklarından keyif aldığını söyledi.

Ferrari gibi kendi evinde yarışan AlphaTauri, Imola'da oldukça güçlü bir sıralama geçirdi. Pierre Gasly 4. olurken takım arkadaşı Kvyat 8. oldu.

Kvyat, hem eski tarz bir pist olan Imola'dan, hem de iki günlük hafta sonu programından keyif aldığını söyledi.

Kvyat, "Bu pist gerçekten güzel ve burada sürüş yapmak gerçekten keyif verici. Çok eski tarz virajlar, tepeye tırmanma, tepeden inme, yüksek hızlı virajlar... Birçok şey var. Bazı yerler gerçekten oldukça tümsekli. Aracın hareketlerini gerçekten iyi hissetmelisiniz. Ve oldukça eğlenceli."

"Dürüst olmam gerekirse tek antrenman seansını oldukça sevdim. Bana göre geleceğin konsepti bu. Bugün iyi bir seans geçirdik. 1.5 saat antrenman yaptık ve tüm her şeyi yapmayı başardık. Biraz uzun sürüş, biraz kısa sürüş. Bu sayede daha hızlı öğrenmek zorunda kalıyoruz."

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"Ancak evet, takım biraz baskı altında kalıyor çünkü dayanıklılık sorunu gibi şeyler yaşamayı kaldıramazsınız. Gerçekten herkes için mücadeleci bir seanstı ancak ben sevdim. Yeni şeyleri hızlı bir şekilde öğrenmek gerçekten güzel. Bu, pilotların sahip olması gerektiği yeteneklerden birisi. Önemli bir konu." dedi.

AlphaTauri, Pierre Gasly ile devam edeceğini açıkladı ancak Kvyat'ın takımdaki geleceği şüphe altında.

AlphaTauri ya da başka bir takımla görüşüp görüşmediği sorulduğunda Kvyat, "Bu konuda bir güncelleme yok. Ben sadece işimi yapıyorum. Son birkaç yarıştan keyif alacağım. Ardından göreceğiz... Abu Dhabi'de çizgiyi geçtiğimizde göreceğiz."

"Tamamen bana bağlı olmayan şeyler var. Ben sadece kalan yarışlarda elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Ardından neler olacağına bakacağız." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Daniil Kvyat
Takımlar AlphaTauri
Editör Abdullah Çelik

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