Kvyat: "Bu kadar yavaş bir yaşama alışmak kolay değil"

Koronavirüs nedeniyle sezonun ilk dokuz yarışı gerçekleştirilemezken, pek çok ülkede sokağa çıkma yasağı gibi çok sayıda tedbir uygulanıyor.

Daniil Kvyat, Monako'da yaşan pilotlardan birisi ve orada gece 10:00'dan sabah 06:00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kvyat, “Bu kadar yavaş bir yaşama alışık olmamama rağmen her şey yolunda gidiyor. Mümkün olduğunca çok antrenman yapıyorum, günde birkaç kez koşuyorum, esnetici aletlerim, çeşitli ağırlıklarım ve bir kum torbam var. Bazen de bununla çalışıyorum."

"Burada, Monako'da durum oldukça zor, dışarı çıkabiliyorsunuz. Ama evden -bir markete veya eczaneye bir kilometre mesafe var. Kuyruklar her zaman uzun çünkü süpermarkete sadece belirli sayıda insan girebiliyor ve beklemek zorundasınız. Ayrıca 22:00 ile 06:00 arasında hiç evden çıkmamalısınız."

"Zaten yarışmak istiyorum! En azından karting olsa güzel olur, ama şimdi her şey durdu. Evde sadece küçük bir simülatörüm var ve Gran Turismo oynuyorum, ancak bazı nedenlerden dolayı konsolum internete bağlanmadı, yanlış çalışan bir şeyler var. Bu nedenle, kendi kendime yarışıyor, her gün Nurburgring'deki eski derecemi geliştirmeye çalışıyorum."

"Her zaman bu pisti ezberlemek istedim ve bunu yapmak yaklaşık üç günümü aldı. Gran Turismo'nun bir Mercedes GT3'ü var ve bana direksiyonun arkasında iyi bir his veriyor, kerblere oldukça gerçekçi bir şekilde saldırabiliyorum."

"Ne yazık ki dairemde çok az yer var, bu yüzden bir iRacing oynamak için PC ve simülatör siparişi vermek istemiyorum."

"Formula 1'e dönersek, şimdiye kadar Avusturya GP iptal edilmedi ve umarım her şey Avusturya'da yeniden başlayacak, ancak her şey durumun nasıl geliştiğine bağlı."

"Yarış mühendisim ile birkaç kez telefonlaştım, ama şimdi tartışacak hiçbir şeyimiz yok, sadece Barcelona'daki testlerin sonuçları hakkında konuşabiliyoruz. Ancak sezon Avusturya'da başlayacaksa, o zaman araçta ne yapacağımızı zaten düşünürüz." dedi.

Kvyat, Alex Albon'ın mu yoksa Pierre Gasly'nin mi daha iyi olduğu sorusuna, "Birinin daha iyi veya daha kötü olduğunu söyleyemeyiz. İkisini de uzun zamandır tanıyorum, belki Gasly ile biraz daha uzun süre yarışmış olabilirim. Onunla alt kategorilerde yarıştık. Albon çok komik bir adam, şaka yapmayı seviyor, ama atmosfer her ikisiyle de oldukça rahat ve bu iyi bir şey. İkisi de iyi çocuklar." yanıtını verdi.

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