Kvyat: "Marko tarafından 'takımdan gönderilmekle' tehdit edilmiştim"

Sainz ve Kvyat 2010 yılında Red Bull'un etkileyici bir genç kariyerin ardından her ikisini de aynı Formula BMW Avrupa takımına yerleştirmesiyle aynı garajı paylaştılar.

Ancak F1'de yarışmaya henüz çok uzaktayken bile Marko'nun baskısı hiçbir zaman çok uzakta olmadı.

Kvyat 2008 yılında KF3 Bridgestone Cup Avrupa Finali, Silver Cup ve Torneo Industrie şampiyonluklarını kazanarak Red Bull'un radarına girdi ve bir yıl sonra da KF3 South Garda Winter Cup ve Trofeo Andrea Margutti şampiyonluklarını koleksiyonuna ekledi.

Kvyat, F1'e verdiği demeçte "Red Bull'un dikkatini orada çektim."

"Formula BMW ile bir test için İtalya'daki Varano'ya gittim. Carlos Sainz ve daha deneyimli bir pilot olan Felipe Nasr ile birlikteydik, yani bizim için bir referans vardı."

"[Red Bull danışmanı] Helmut Marko testten çok memnun kaldı ve 'Eğer bu gerçekten ilk seferinizse çok iyi' dedi."

"Bunun ardından ben ve babam Valensiya'daki Grand Prix'ye geldiğimizde sözleşmeyi imzaladık. Helmut, 'Bak, sonuçlarını takdir ediyorum, çok iyi şeyler duydum, işte bir sözleşme, bir gecede oku ve bana geri dön' dedi."

"O noktada ne yaparsınız? Tabii ki şartlar ne olursa olsun, kaç yıl olursa olsun kabul eder ve imzalarsınız."

Ancak Marko'nun talepkar doğası en başından beri açıktı ve Avusturyalı, bir yarışta iyi performans göstermemesi halinde Rus pilotu kovmakla tehdit etti.

Kvyat, "Özellikle başlangıçta zordu ve Helmut'tan bir telefon aldım."

"Şöyle dedi, 'Biliyor musun, eğer bir sonraki yarışta kendini geliştirmezsen, sanırım burada işimiz biter', ben de 'Vay be, tamam' dedim. Zaten çok fazla baskı altındaydım."

"Hockenheim'a gitmeli ve Carlos'un önünde olmalıydım."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Team Consultant

"'Tamam ama lütfen aracı benim istediğim gibi değiştirin' dedim. Sonrasında ayarlarda değişiklik yapınca Carlos'u geçtiğimi ve yarışlarda önde olduğumu hatırlıyorum."

"Bugün Carlos'la çok iyi arkadaşız ama takım arkadaşıyken bazı hararetli anlar yaşadık."

"Birlikte çok seyahat ettik, pistte bazı temaslarımız oldu ve bazen babalarımız bile araya girip 'Hey, çocuklar, sakin olun!' dediler."

"GP3 sezonu sırasında Helmut bize 'Tamam, bir F1 koltuğu masada, bu yüzden en iyisini yapan muhtemelen onu alacak' dedi ve o zaman çok ciddi olmaya başladı."

"Belçika'da birinci ve ikinci başladığımız turu hatırlıyorum, neredeyse puanlar eşitti ve o galibiyeti almam gerekiyordu. Ben kazandım, Carlos kaza yaptı ve puanlarda büyük bir fark yakaladım."

"O sırada biraz farklı bir araçla başka bir Avrupa F3 şampiyonası vardı. Helmut o seride de bazı yarışlara katılmamı, her iki araçta da başarılı olmamı istedi ve orada da kazanmaya başladım."

"Red Bull Ring'deki bir yarışı hatırlıyorum: Helmut'a yakındım, bu yüzden selam vermeye geldi ve üç pole pozisyonundan üçünü de aldım, bu yüzden bu çok önemli bir adımdı."

"Sonra Carlos bunu hissetti ve Helmut'a her iki araçta da başarılı olabileceğini göstermek için World Series by Renault'ya katılacağını söyledi, ancak onun durumunda işler o kadar iyi gitmedi." dedi.