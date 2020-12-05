Kvyat: "Benim için yılın en iyi sıralama turlarıydı"

Sezon sonunda AlphaTauri'ye veda etmesi beklenen Daniil Kvyat, Bahreyn'deki dış pistte iyi bir performans ortaya koydu ve seansı altıncı sırada tamamladı.

Bu, Kvyat'ın bu yılki en iyi sıralama sonucuydu ve o, Honda motoru kullanan en iyi ikinci sürücü olmayı başardı.

Seansın ardından konuşan Rus pilot, sonuçtan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Kvyat, “Bugün özellikle son seansta attığım turları sevdim. Güçlü bir seans çıkardım, istikrarlı turlar attım ve sonunda sezonun en iyi sıralama turunu geçirdim, bu yüzden mutluyum."

"Ritminizin hemen bozulduğu bu pistte hata yapmak çok kolay. Eğer virajdan kötü şekilde çıktıysanız, düzlükteki hızınız yeterince iyi olmuyor, bu nedenle her şeyi tek seferde araçtan çıkarmak, risk almak ve bunu yaparken aşırıya kaçmamak önemli." dedi.

Rus pilot, sıralama turlarının trafikten ötürü oldukça yoğun geçmesini bekliyor.

"Sanırım yarın uzun bir kuyruk göreceğiz çünkü bu pistte geçiş yapmak çok zor. Herkes her halükarda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak, ilginç bir yarış göreceğiz."