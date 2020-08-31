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Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "Benim için seçtiğimiz strateji yanlıştı"

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Kvyat: "Benim için seçtiğimiz strateji yanlıştı"
Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, yarışta kendisi için seçilen stratejinin yanlış olduğuna inanıyor.

AlphaTauri, yarıştan önce yaptığı analizlerin ardından Daniil Kvyat ve Pierre Gasly'nin lastik stratejisini bölmeye karar verdi.

Pierre Gasly, yarışa sert lastikle başlamayı seçti ve Daniil Kvyat'ın aracına da orta lastik takıldı.

Sonuç olarak Gasly, uzun bir ilk bölümün ardından sekizinci olurken, Daniil Kvyat 11. sırada kendisine yer buldu.

Kvyat yarışın ardından şöyle dedi: "Bu yarışta stratejide bir hata yaptığımızı düşünüyorum."

"Yarıştan önce hangi seçeneğin daha iyi olduğunu söylemek imkansızdı, bu yüzden stratejileri bölmeye karar verdik. Ne yazık ki benim stratejim daha kötü çıktı."

"Sert lastikle başlamak başlamak daha iyi olurdu, ancak bugün sürekli olarak yanlış zamanda yanlış yerdeydim. Spa'da aracı aşınmış lastiklerle sürmek çok zor." 

Pierre Gasly ise şunları ekledi:  "Alternatif bir strateji kullanarak risk almaya karar verdik. Bundan ötürü yarışa sert lastikle başladım. Lastikler beklenenden daha iyi çalıştı, atak yapabildim ve çok fazla geçiş yaptım. Perez'le mücadele sertti ama keyif aldım."

"İlk 20 turda güvenlik aracı çıkması halinde stratejimizin heba olacağını biliyorduk ve öyle de oldu. Rakip takımlar zaman kaybetmeden lastiklerini değiştirebildiler. Ama  pes etmedik. Harika bir aracımız olduğunu biliyorduk. Tüm gücümle saldırdım."

"Pitten sonra son sıralardaydım ve geçiş yapmak zorunda kaldım. Sonuç olarak sekizinci bitirdiğim için mutluydum. Yarışın başında güvenlik aracı gitmemiş olsaydı, sanırım beşinci bitirebilirdim. Çünkü pit stopta yaklaşık 20 saniye kaybettik ve yarışı beşinci sırada bitiren Ocon'la aramda 7-8 saniye vardı."

"Günün pilotu seçilmem çok güzeldi. Bana oy veren herkese teşekkürler. Bu performansı tekrarlamaya çalışacağım."

 
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Editör Kemal Şengül

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