Kvyat: "Başarılı bir takım tek bir kişiden oluşmaz"
Eski Red Bull pilotu Daniil Kvyat, Avusturyalı takımının Adrian Newey'nin ayrılışına hazırlanmadığını hayal etmenin zor olduğunu düşünüyor.
Fotoğraf: Lamborghini Squadra Corse
Red Bull, Christian Horner davasından ötürü 2024'e pek de umduğu gibi başlayamadı ve Adrian Newey'nin ayrılığı sonrası işler daha da kötü bir hal almış durumda.
Horner, Newey'nin ayrılığının kendileri için sürpriz olmadığını ve şirket içerisinde bu günün geleceğini bildikleri için Gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.
Daha önce NeweY ile birlikte çalışan eski F1 pilotu Daniil Kvyat, GPBlog'a verdiği bir röportajda, bu duyuruya şaşırdığını fakat takım içerisinde "dağılma" beklemediğini dile getirdi.
Kvyat, “Bu haberi duyunca ilk başta 'vay canına, bu oldukça büyük bir değişiklik' diye düşündüm. Fakat Red Bull'un buna hazır olup olmadığını bilmiyoruz."
"Adrian çok yetenekli birisi fakat çok sayıda yetenekli mühendisleri var, yani Red Bull doğru insanlara sahip. Sadece takımı yeniden organize etmeleri gerekiyor."
"Umarım bunu hızlı bir şekilde yapabilirler."
“Eğer departmanı yeniden yapılanma için hazırlamışlarsa, o zaman sorun olmaz. Farklı departmanlarda çalışan çok sayıda insan var, aero mühendisleri, hidrolik mühendisleri var. Herkesin projede söz hakkı var, bu yüzden ne olacağını görmek ilginç olacak.”
"Elbette bir değişiklik yaşanıyor ama olumlu mu olumsuz mu bilemiyorum."
"Bence insanlar bu konuda biraz klişe davranıyor. Elbette büyük bir isim ayrılıyor ama bir takım daha da önemlisi başarılı bir takım, tek bir kişiden oluşmaz.” dedi.
#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Daniil Kvyat
Fotoğraf: Shameem Fahath
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