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Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "AT01, 2019 aracından daha iyi"

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Kvyat: "AT01, 2019 aracından daha iyi"
Ekleyen:
, Editör
22 Şub 2020 13:10

Daniil Kvyat, ilk testlerin ardından verdiği demeçte yeni AT01'in 2019 aracına kıyasla daha iyi olduğunu söyledi.

AlphaTauri, Barcelona testlerinde toplamda 384 tur atmayı başardı ve Pierre Gasly toplamda 206 tur atarken, Daniil Kvyat 178 tur attı.

Testlerin en hızlı yedinci zamanını yapan Daniil Kvyat aracın geçen yıla kıyasla daha iyi olduğunu düşünüyor.

"Bugün kısa bir günüm vardı ama yine de oldukça üretkendi ve planladığımız şeylerin çoğunu yaptık. Pek çok tur attım ve çok iyi geçti. Mümkün olduğunca tur atmaya çalıştık. Dediğim gibi, şimdiye kadar çok iyiydi ve gelecek hafta daha fazlasını elde etmek için toplanan verileri analiz etmeliyiz."

"Araçta kendimi iyi hissediyorum. Henüz hız üzerinde çalışmaya başlamadık ama zaten kimse sorsanız size bunu anlatacak. Bu hafta herkesin farklı programlar üzerinde çalıştığına inanıyorum, bu yüzden karşılaştırma yapmak zor, ancak ilk izlenimler geçen yıla göre biraz ilerleme kaydettiğimiz yönünde. Bunun ne kadar büyük olacağını söylemek zor, çünkü kısa ve uzun sürüşlerde aracın tüm potansiyelini göstermedik."

"Motordan da memnunuz, çünkü her şey yolunda gitti. Pek çok yararlı bilgi topladık ve umarım önümüzdeki birkaç gün içinde güç ünitesinin potansiyelini ortaya çıkarabiliriz. Fiziksel olarak herhangi bir değişiklik hissetmek benim için zor. Sürücü için önemli olan güç ünitesinin viraj çıkışlarında verimli olmasıdır ve biz bu alanda iyiyiz."

"Sanırım gelecek hafta hıza daha fazla önem vereceğiz. Büyük olasılıkla, tüm takımlar farklı programlar üzerinde çalışmaya devam edecek ve bu yüzden sonuçlar yine tamamen temsili olmayacak."

"Bu yıl mühendislik ekibimde değişiklikler var. Yeni bir performans mühendisim var, Alexander. Harika bir iş çıkarıyor, birlikte çalıştık. Eskiden zaten buradaydı. Onunla çalışmak güzel."

"Genel olarak iyi bir testti. Çok sayıda tur atmaya çalıştık ve gelecek hafta öncesinde tüm bu çalışmaları analiz etmemiz gerekiyor. Söylediğim gibi, ilk hislerim aracın geçen yıla göre geliştiği yönünde. Bakalım yeterli olacak mı?"

Pierre Gasly de yeni araç hakkında konuştu.

​​"Gerçekten olumlu bir öğleden sonraydı, araçta biraz daha tur attım ve birkaç test daha yaptım. Programımızı yapmayı başardık."

"Ne yazık ki, günün sonuna doğru küçük bir sorun yaşadık, bu da performans çalışmalarımızı bitiremediğimiz anlamına geliyordu, ancak sabah seansında zaten Daniil buna baktığı için çok büyük bir sorun değildi."

"Sonuç olarak takım için üç olumlu gündü, gelecek hafta analiz edilecek çok şey var, bu yüzden daha fazla performans bulabiliriz."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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