Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
Yarış:
05 Saat
:
17 Dakika
:
10 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "Artık araçta daha rahatım"

paylaşım
yorumlar
Kvyat: "Artık araçta daha rahatım"
Ekleyen:
, Editör
2 Ağu 2020 07:03

AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, sıralama turlarının ardından araçta artık kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

Rus pilot bu yıl sıralama turlarında iyi bir peformans göstermekte zorlandı ve araçta bazı şeylerin kendisine uymadığını belirtti.

Vites kutusu değiştirdiği gerekçesiyle bu hafta sonu için beş sıra grid cezası almıştı ve sıralama turlarını bir kez daha takım arkadaşı Pierre Gasly'nin gerisinde, 14. sırada tamamladı.

Kvyat şöyle dedi: "Ceza alacak olmam sıralama performansımızı veya çalışmalarımızı ekilemedi. Aracın nasıl olduğunu kontrol etmek için seansı normal şekilde yapmaya çalıştık. Bu hafta sonu ayarlarda pek çok değişiklik yaptığımızı söylemek istiyorum, bu yüzden aracın tek turda nasıl olduğunu görmek gerekiyordu. Bu değişikliklerin işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek gerekiyordu."

"Bu hafta sonu araçla ilgili daha fazla deneme yaptık. İşlerin gidişatından ve takip ettiğimiz yönden memnunum. Dürüst olmak gerekirse, bugün virajlarla daha iyi olduğunu hissettim."

"Sürüşün yeterince iyi olmadığı önceki sıralama turlarına kıyasla kesinlikle ileri yönde bir adım attık. Araçtan ne elde etmek istediğimi biliyorum ve şimdi direksiyon başında daha rahatım. Bu yönde çalışmaya devam etmeliyiz ve her şeyi daha iyi anlamaya çalışmalıyız. Bence doğru yönde bir adım attık."

Kvyat, hedefinin puan almak olduğunu söylüyor.

“Araçtaki ayarları değiştirdik ve kendimi çok daha rahat hissettim. Pierre'den daha geride olduğum tek yer düzlük hızıydı."

"Ceza nedeniyle beş sıra geriden başlayacağım ve bunu telafi etmek kolay olmayacak. Yine de yarış boyunca tüm gücümle saldıracağım, hedefim puan kazanmak."

Bottas: "Son bölümde araç çok fazla kayıyordu"

Önceki haber

Bottas: "Son bölümde araç çok fazla kayıyordu"

Sonraki haber

Vettel: "Artık Ferrari'nin için uygun aday ben değilim"

Vettel: "Artık Ferrari'nin için uygun aday ben değilim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Artık Ferrari'nin için uygun aday ben değilim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
8dk

Vettel: "Artık Ferrari'nin için uygun aday ben değilim"

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"

Leclerc: "Dördüncü olmayı beklemiyordum!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Dördüncü olmayı beklemiyordum!"

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

Vettel: "Turu bir araya getirmekte çok zorlandım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Turu bir araya getirmekte çok zorlandım"

Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı

Son Haberler

Vettel: "Artık Ferrari'nin için uygun aday ben değilim"
F1 Formula 1 / Son dakika
8dk

Vettel: "Artık Ferrari'nin için uygun aday ben değilim"

Kvyat: "Artık araçta daha rahatım"
F1 Formula 1 / Son dakika
49dk

Kvyat: "Artık araçta daha rahatım"

Bottas: "Son bölümde araç çok fazla kayıyordu"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Bottas: "Son bölümde araç çok fazla kayıyordu"

Raikkonen: "Araç daha iyi hissettiriyor ama yeterince hızlı değil"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Raikkonen: "Araç daha iyi hissettiriyor ama yeterince hızlı değil"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Artık Ferrari'nin için uygun aday ben değilim"

8dk
2
Formula 1

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

3
Formula 1

Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"

4
Formula 1

Leclerc: "Dördüncü olmayı beklemiyordum!"

5
GENEL

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

Son Videolar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Son Haberler

Vettel: "Artık Ferrari'nin için uygun aday ben değilim"
F1

Vettel: "Artık Ferrari'nin için uygun aday ben değilim"

Kvyat: "Artık araçta daha rahatım"
F1

Kvyat: "Artık araçta daha rahatım"

Bottas: "Son bölümde araç çok fazla kayıyordu"
F1

Bottas: "Son bölümde araç çok fazla kayıyordu"

Raikkonen: "Araç daha iyi hissettiriyor ama yeterince hızlı değil"
F1

Raikkonen: "Araç daha iyi hissettiriyor ama yeterince hızlı değil"

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı
F1

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.