Kvyat: "Artık araçta daha rahatım"

Rus pilot bu yıl sıralama turlarında iyi bir peformans göstermekte zorlandı ve araçta bazı şeylerin kendisine uymadığını belirtti.

Vites kutusu değiştirdiği gerekçesiyle bu hafta sonu için beş sıra grid cezası almıştı ve sıralama turlarını bir kez daha takım arkadaşı Pierre Gasly'nin gerisinde, 14. sırada tamamladı.

Kvyat şöyle dedi: "Ceza alacak olmam sıralama performansımızı veya çalışmalarımızı ekilemedi. Aracın nasıl olduğunu kontrol etmek için seansı normal şekilde yapmaya çalıştık. Bu hafta sonu ayarlarda pek çok değişiklik yaptığımızı söylemek istiyorum, bu yüzden aracın tek turda nasıl olduğunu görmek gerekiyordu. Bu değişikliklerin işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek gerekiyordu."

"Bu hafta sonu araçla ilgili daha fazla deneme yaptık. İşlerin gidişatından ve takip ettiğimiz yönden memnunum. Dürüst olmak gerekirse, bugün virajlarla daha iyi olduğunu hissettim."

"Sürüşün yeterince iyi olmadığı önceki sıralama turlarına kıyasla kesinlikle ileri yönde bir adım attık. Araçtan ne elde etmek istediğimi biliyorum ve şimdi direksiyon başında daha rahatım. Bu yönde çalışmaya devam etmeliyiz ve her şeyi daha iyi anlamaya çalışmalıyız. Bence doğru yönde bir adım attık."

Kvyat, hedefinin puan almak olduğunu söylüyor.

“Araçtaki ayarları değiştirdik ve kendimi çok daha rahat hissettim. Pierre'den daha geride olduğum tek yer düzlük hızıydı."

"Ceza nedeniyle beş sıra geriden başlayacağım ve bunu telafi etmek kolay olmayacak. Yine de yarış boyunca tüm gücümle saldıracağım, hedefim puan kazanmak."