Kvyat: "Araçta bir şeyler yanlıştı"

Daniil Kvyat, üçüncü antrenmanda en hızlı isim olmayı başarmıştı ancak aynı performansı sıralama turlarına taşıyamadı ve 16. oldu.

Seans sonrası konuşan Kvyat, araçta bir şeylerin ters gittiğini ve henüz nedenini bilmediklerini dile getirdi.

"Sıralama turlarındaki tempo eksikliği beni biraz şaşırttı. Açıkçası üçüncü seanstan memnundum ve sonrasında sıralama turlarında bir şeyler yanlış yönde gitti."

"Birkaç hata da ben yaptım çünkü dengeden pek memnun değildim. Yani bir şeyler değişmiş gibiydi, oysa biz bir şeyleri değiştirmedik. Bu yüzden tam olarak ne olduğunu bilmiyorum."

"İkinci lastik setime geçtiğimde tek bir temiz tur bile atamadım. Yani evet, tur zamanım daha iyi olabilirdi ve sonuç olarak olmadı."

"Denge değişmişti ve nedenini bilmiyorum. Her yerde biraz kaybettim. Genel yol tutuş yok gibiydi ve sıralama turları beklediğim gibi geçmedi. Şimdilik neler olduğuna dair hiçbir fikrim yok."

"İstediğim dengeyi henüz bulamadım. Sadece her zamanki dengeyi bulmamız gerekiyor. Sıralama turlarında genellikle o denge aralığından çıkıyor gibiyiz. Bu yüzden hem takımım hem de ben, bu konuda daha iyi çalışmamız gerekiyor.

"Bence hâlâ her şey olabilir ve pozisyonları geri kazanabiliriz. Yarış yarın yapılabilecek ve ideal olarak daha önden başlamak istiyorsunuz. Ama bazen böyle oluyor ve yarın pozisyonları kurtarmaya çalışacağız."

"Bugün iki turda da hata yaptım ve kötü sonuçlandı. Düzlüklerde geride kaldı ve tüm faktörler birleşti. Sonuç olarak ritim yoktu."